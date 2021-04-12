Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Psicofobia: é preciso quebrar preconceitos em torno da saúde mental
Fabio Olmo

Artigo de Opinião

É psiquiatra e diretor da Clínica Aube
Fabio Olmo

Psicofobia: é preciso quebrar preconceitos em torno da saúde mental

Muitas pessoas sofrem caladas com sintomas diversos, por não conseguirem conversar sobre isso em seus círculos de convivência. Isso não só é preocupante, como é perigoso
Fabio Olmo
É psiquiatra e diretor da Clínica Aube

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 02:00

Publicado em 

12 abr 2021 às 02:00
Aceitar os sintomas do transtorno mental são passos iniciais para cuidar da mente
Aceitar os sintomas do transtorno mental são passos iniciais para cuidar da mente Crédito: Freepik
Nunca se falou tanto sobre saúde mental. Conversar abertamente sobre transtornos psiquiátricos, entretanto, ainda é desconfortável para muitas pessoas e há um longo caminho a ser percorrido para superarmos as aversões relacionadas à psiquiatria.
Organização Mundial da Saúde aponta em seus estudos que pelo menos 18 milhões de brasileiros têm transtornos de ansiedade e 12 milhões sofrem com depressão. Com o cruel cenário de pandemia, houve ainda um aumento expressivo no número de casos desses transtornos e de outros, como Síndrome de Burnout, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e abuso de substâncias. Além disso, a prevalência de pelo menos um transtorno psiquiátrico durante a vida, no Brasil, pode chegar a 45%.
Apesar desses dados, por muito tempo, o preconceito e as discriminações contra pessoas que sofrem com transtornos ou doenças mentais não teve nome. O termo “psicofobia” foi cunhado em uma campanha de conscientização da Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o humorista Chico Anysio que, durante anos, conviveu com a depressão.

Veja Também

Papo de Colunista debate a saúde mental durante a pandemia

Terapias alternativas viram moda para aliviar estresse na pandemia

Afinal, é TOC ou mania? Psicóloga explica a diferença

Hoje, no Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, ressalto que muitas pessoas, assim como ele em sua época, sofrem caladas com sintomas diversos, por não conseguirem conversar sobre isso em seus círculos de convivência. Por temerem julgamentos ou não serem levados a sério pelas pessoas próximas, não falam sobre o que estão passando e não procuram ajuda.
Isso não só é preocupante, como é perigoso. Sem diagnóstico precoce e tratamento adequado, os transtornos se intensificam, alguns casos podem se tornar crônicos e difíceis de tratar. Agravamentos de transtornos e futuras internações podem ser, em muitos casos, evitados.
Ademais, tais estigmas influenciam diretamente no direcionamento adequado de investimentos em políticas públicas de assistência à saúde mental, restringindo, de maneira intencional ou não, o acesso das pessoas a atendimento adequado, em serviços de urgência e emergência, hospitalares e ambulatoriais.
Em momentos de crise, o paciente precisa ser acolhido, mantendo a própria autonomia, a dignidade e a convivência social. Entender e aceitar os sintomas do transtorno mental são passos iniciais para cuidar da mente. E esse cuidado é essencial para uma boa qualidade de vida. É um ato de amor-próprio e amor ao próximo. É fundamental procurar ajuda profissional qualificada e humanizada ao identificar quaisquer sintomas, deixando de lado o preconceito, o medo ou a vergonha. Encerro por aqui fazendo um apelo a você, caro leitor: ame sua mente.
* Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

Veja Também

O justo combate à corrupção não deve penalizar políticas públicas

Vacina fornecida por empresa: quem responde por eventual efeito colateral?

Associativismo é forma mais eficiente para encarar futuro imprevisível

Tópicos Relacionados

Saúde mental Depressão OMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados