O justo combate à corrupção não deve penalizar políticas públicas

É preciso buscar os meios jurídicos adequados para combater corrupção Crédito: Mohamed Hassan/ Pixabay

As decisões recentes da Justiça deram novo impulso à discussão sobre corrupção no Brasil . Se por um lado todos concordam com o controle e a transparência da gestão dos recursos públicos, também fica clara a necessidade de se buscar os meios jurídicos adequados e a justa medida para o combate à corrupção.

Aqui no Espírito Santo , um exemplo é o caso do novo Aeroporto de Vitória . A obra foi anunciada em 2002, a um custo de R$ 200 milhões, e só foi entregue 16 anos após, custando mais que o dobro. As várias paralisações das obras ocorreram por indícios de superfaturamento. Como ninguém foi condenado a devolver dinheiro algum, se deduz que os indícios não foram confirmados.

A despeito das falhas corriqueiramente observadas nos processos de contratação de obras públicas no país, ficamos com a impressão de que os prejuízos causados com paralisações e atrasos decorrentes da suspeição de irregularidades podem ser ainda maiores do que a constatação de eventuais sobrepreços. No caso do Aeroporto de Vitória, o prejuízo decorrente do atraso superou em muito os 20% do superfaturamento apontado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

É sabido que o conjunto de ações desencadeadas pela Operação Lava Jato impactou severamente a engenharia nacional. Dos 4,4 milhões de empregos perdidos no Brasil no período das investigações, 1,1 milhões foram na construção civil. A construtora Odebrecht, que em 2014 gerava 168 mil empregos, fechou 110 mil postos de trabalho.

É claro que não se pode banalizar a corrupção ou defender a leniência dos órgãos de controle estatais. Porém é importante que esse controle não penalize as empresas e sim os responsáveis pelos atos de corrupção. Da mesma forma, é necessário que a sociedade compreenda a necessidade de manutenção das políticas públicas voltadas ao enfrentamento das desigualdades e aprenda a separar o desejável combate à corrupção dos ajustes necessários ao bom desempenho dos programas sociais, que seguem distribuindo renda e promovendo justiça social.