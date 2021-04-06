Afinal, é TOC ou mania? Psicóloga explica a diferença

Deixe a parede pronta para receber a tinta Crédito: Divulgação/iStock

Mania e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) vêm sendo cada vez mais identificados e diagnosticados em pacientes nos consultórios. Afinal, você sabe a diferença entre esses termos? A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller, explica que hábitos são comportamentos repetitivos adquiridos com o tempo, mas quando esses costumes são motivados por pensamentos obsessivos e compulsivos, pode ser um alerta.

Segundo Adriana Müller, o TOC é causado por pensamentos, ideias, impulsos ou imagens que invadem a consciência contra a vontade da pessoa, de forma repetitiva. "Esses pensamentos normalmente são acompanhados de uma grande ansiedade e desconforto. O indivíduo tem que fazer a atividade para ficar tranquilo", destaca.

Os tipos mais comuns de comportamentos obsessivos-compulsivos, de acordo com a psicóloga, envolvem a limpeza, repetições de comportamento ao sair e/ou entrar, verificação ou controle de fechaduras e chaves ao sair de casa e sequências – como a organização por cores ou padronagens.

A psicóloga ressalta que, se a pessoa imagina que tem TOC, o mais importante é observar o tempo gasto com a atividade e se ela gera transtorno à vida cotidiana.

"É considerado transtorno quando a pessoa passa pelo menos uma hora do dia entre os pensamentos e rituais, causando prejuízo, sofrimento e angústia" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

Já a mania é uma prática repetitiva, um hábito ou gosto recorrente que pode ser incomum, excêntrico e extravagante, mas que não prejudica a vida da pessoa nem mesmo gera angústia, sofrimento ou toma muito tempo do indivíduo. "Qualquer um pode ter uma mania, mas isso não vai necessariamente gerar efeitos negativos no dia a dia", destaca.