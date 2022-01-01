O Espírito Santo fechou o ano de 2021 com um total de 1.060 assassinatos registrados, uma queda 3,89% na comparação com os dados de 2020, quando ocorreram 1.103 homicídios no Estado. Já com relação a 2019, que teve 984 mortes violentas nas cidades capixabas, houve um aumento de 7,7%.

Os dados foram contabilizados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) . De acordo com o governo estadual, o número de mortes violentas ocorridas em 2021 representa o segundo melhor resultado (ficando atrás somente de 2019) da série histórica de homicídios, iniciada em 1996.

Em relação a 2020, a redução de mortes violentas no ano chegou a 4,2%, com 47 crimes desse tipo a menos.

Na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e na Região Serrana, o número de mortes caiu 14,1% e 7,8% respectivamente. Por outro lado, a Região Noroeste registrou um aumento de 23,1% dos homicídios.

Também houve aumento dos crimes nas regiões Sul (que fechou 2021 com aumento de 4,1%) e Norte (com aumento de 4,2%).

Your browser does not support the audio element. Com quase 3 mortes por dia, ES tem pequena queda de assassinatos em 2021

Ainda segundo a Sesp, somente em dezembro do ano passado ocorreram 76 assassinatos no Espírito Santo.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, atribuiu a redução de mortes obtida no estado de forma geral à implantação do Programa Estado Presente.

"O Programa Estado Presente exigiu que ao longo do ano estivéssemos em todas as regiões do Espírito Santo, analisando dados, compreendendo as dificuldades dos gestores e implementando ações. Os investimentos do Governo do Estado em aumento de recursos humanos, renovação de viaturas, retorno do guincho, computação embarcada, Termo Circunstanciado de Ocorrências, teleflagrante, entre outros, foram ações fundamentais para alcançarmos a redução de 4,2 %", declarou.

O governador Renato Casagrande (PSB) também ressaltou a importância das políticas públicas.

"Se tivermos continuidade nas políticas públicas de segurança, vamos estar entre os cinco estados com menos homicídios do país em um futuro próximo. Esperamos entregar um resultado ainda melhor em 2022" Renato Casagrande - Governador do Estado

O secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que atua como coordenador-executivo do programa Estado Presente em Defesa da Vida, lembra que o objetivo estratégico do Programa é salvar vidas.

"O resultado registrado neste ano, mais uma vez, mostra que estamos seguindo no rumo certo, com uma estratégia de ações nos eixos policial e social. Seguiremos em 2022 reestruturando a área da Segurança, que em 2019 encontramos desorganizada. Se não houver descontinuidade na política adotada, em 2026 nosso Estado será um dos menos violentos do país", afirma.