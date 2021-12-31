Família se depara com assaltantes dentro de casa em Cariacica

Criminoso que invadiu casa foi encontrado embaixo de cama, em Cariacica, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma família viveu momentos de medo após ter a casa invadida por criminosos na madrugada desta sexta-feira (31), em Vila Independência, em Cariacica , na Grande Vitória . O dono da casa se deparou com um dos criminosos na varanda. O outro foi encontrado pela noiva dele embaixo da cama. Ele acabou sendo preso, enquanto o comparsa conseguiu fugir.

O comerciante Emerson Cesconetto, dono da casa, conta que acordou por volta de 1 hora ao ouvir o latido dos cachorros. Ele decidiu ir à varanda e, ao chegar lá, se deparou com um dos invasores, que estava subindo um degrau.

O homem pegou uma bolsa e fugiu levando vários pertences. Ele furtou uma botija de gás, que ficava na varanda, além de roupas, dois tênis e sandálias que estavam na sapateira. Na fuga, acabou deixando o próprio sapato para trás. Enquanto Emerson tentava descobrir o que o criminoso havia levado, a noiva dele, Joyce Karla, descobriu que havia outro homem escondido embaixo da cama.

Ela conta que ficou sozinha dentro de casa por quase 20 minutos. Quando outros parentes chegaram, Joyce deu falta de uma mochila, que estava em cima da mesa.

"Quando fui andando pela casa, eu encontrei pertences da minha mochila pelo chão. Achei estranho e fui fazendo esse caminho. Quando passei por aqui (pela cama), encontrei a mochila e o pé do bandido. Saí desesperada, chamei minha cunhada e falei que havia um homem embaixo da cama. Aí veio meu cunhado, veio o Emerson e arrancaram ele aqui de dentro. Mas foi desesperador" Joyce Karla - Vítima

Ao conter o criminoso, Emerson conseguiu recuperar alguns pertences, como o celular, a carteira, a mochila de Joyce e dinheiro. Nilquerli Pereira da Silva Silos, de 25 anos, foi preso e levado para a delegacia. Ele já possuía quatro passagens pela Justiça. O suspeito havia sido preso no último dia 23, mas foi solto no dia 24.

Ter a casa invadida por criminoso deixou toda a família abalada. "Sou grata pelo livramento, mas estou em choque, porque a casa é um lugar de segurança e aqui não me sinto segura. Para mim, foi muito impactante, porque eu vi o homem embaixo da cama. Esse homem o tempo todo aqui dentro poderia ter feito mal, atentado contra minha integridade. E eu não sabia", lamentou Joyce.