Menino de 5 anos morre após passar mal em piscina em Vitória

Um menino de cinco anos morreu enquanto brincava em uma piscina no bairro Alagoano, em Vitória , no final da tarde desta quinta-feira (30). Socorristas tentaram reanimar a criança por cerca de 40 minutos, mas ela já estava morta.

À reportagem da TV Gazeta, familiares do menino, que não teve a identidade revelada, relataram que ele estava na casa de amigos da mãe quando o caso aconteceu.

Polícia Militar , que foi acionada para atender a ocorrência, afirma em nota que a criança se afogou na piscina e morreu após ter uma parada cardiorrespiratória. No entanto, a família nega a versão da polícia.

Familiares do menino que morreu após passar mal em piscina estiveram no DML, em Vitória Crédito: TV Gazeta

Segundo os familiares, a piscina é rasa e o menino não se afogou. Eles dizem que a criança passou mal porque havia acabado de comer quando entrou na água. Eles afirmam que menino teve uma convulsão na piscina e foi socorrido logo depois por amigos da família.

Os parentes do menino também moram no bairro Alagoano. Depois de desmaiar, a criança foi colocada por eles em um carro e seguiram a caminho do hospital. No bairro Santa Tereza, também em Vitória, eles encontraram uma viatura da PM e pediram ajuda aos militares, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância foi até a rua e os socorristas tentaram reanimar o menino por quarenta minutos, mas ele já havia morrido. A mãe e outros familiares do menino estiveram no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, na noite desta quinta-feira (30).

A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (31), que o caso foi registrado como afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória vai investigar as circunstâncias do fato.

Com informações do G1 ES

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