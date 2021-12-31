Adolescentes em carro roubado ferem família em acidente em Vila Velha

Ao tentar fugir de agentes da Guarda Municipal, dois adolescentes, de 15 e 17 anos de idade, provocaram um acidente e acabaram atingindo um outro veículo onde estavam um casal e o filho de quatro anos. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (31) na Avenida Santa Leopoldina, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha

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Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o veículo no qual estavam os adolescentes bateram no carro da família, que estava estacionado na avenida à espera de um lanche que seria comprado em um trailer.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, um homem de 37 anos, que conduzia o veículo atingido, bateu o peito no volante e está sentindo muita dor. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já a mulher, de 33 anos, que também estava no carro, vai precisar de cirurgia devido à complexidade da fratura. Ela quebrou um braço e está internada no hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. A criança acordou bem e já está interagindo com parentes. Ela foi levada para o Hospital Infantil do município canela-verde.

Os adolescentes não sofreram graves ferimentos e foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, o caso ainda está em andamento. O suspeito de 15 anos confessou que foi o responsável pelo roubo do veículo, que ocorreu cerca de uma hora antes do acidente.

Adolescentes em carro roubado provocam acidente em Vila Velha. Família, que estava no carro preto, ficou ferida Crédito: Reprodução

Segundo a subinspetora Kellen, da Guarda Municipal, uma equipe fazia o patrulhamento na saída do bairro Boa Vista quando se deparou com o carro no qual estavam os dois menores. Ao verem os agentes, eles aceleraram o veículo.

Acreditando que se tratava de alguém passando mal ou socorrendo outra pessoa, os guardas decidiram se aproximar. No entanto, os suspeitos aceleraram ainda mais.

"Foi aí que ele empreendeu uma velocidade ainda mais alta, fazendo manobras perigosas na via e entrando na avenida principal, a Santa Leopoldina", contou a subinspetora.

Segundo ela, a velocidade era tão alta que os guardas chegaram a perder o carro dos adolescentes de vista por alguns instantes.

Na Avenida Santa Leopoldina, o adolescente perdeu o controle do carro ao passar por quebra-molas. Foi então, que o carro acabou atingindo o veículo da família. "O carro dos menores ainda atingiu um terceiro veículo, o que fez com que o carro da família ficasse preso entre os dois veículos. Pai, mãe e filho ficaram presos entre às ferragens e foram retirados pelo corpo de bombeiros. A criança saiu desacordada devido ao impacto", disse Kellen.

Os guardas chegaram em seguida e acionaram o socorro, além de apreender os dois suspeitos.

Uma sobrinha do motorista do veículo familiar afirmou à reportagem da TV Gazeta que o tio havia comprado o carro há pouco tempo. "Ele estava muito animado para o fim do ano. Ficamos em choque", disse Raquel de Jesus.