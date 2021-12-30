Vai chover? Confira a previsão do tempo para a virada do ano no ES

Dia nublado em Vitória: tempo ficará instável em todo o Estado, segundo Incaper Crédito: Vitor Jubini

Os últimos dias de 2021 chegam com previsão de tempo instável para o Espírito Santo . De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva deve estar presente nas comemorações de fim de ano do capixaba, mas não de forma intensa.

Ainda nesta quinta-feira (30), segundo o Incaper , há previsão de chuva ao longo do dia em todo o Estado, sendo menos frequente em trechos da região Norte e Nordeste situados próximos à divida com a Bahia. O vento sopra com até moderada intensidade no trecho litorâneo.

Para a última sexta-feira do ano (31), o canal de umidade perde força no ES, mas a umidade transportada por ventos costeiros provoca uma chuva rápida entre a Grande Vitória e o litoral Norte ainda pela manhã e avança de forma esparsa nas demais áreas do norte capixaba, em trechos leste e norte da região Serrana ao longo do dia. Não chove nas outras áreas do Estado e há possibilidade de ventos fortes no litoral sul.

A temperatura máxima esperada para a Grande Vitória na sexta (31) é de 30°C. Na região Serrana, a temperatura esperada nas áreas menos elevadas é de 23°C a 26°C, e 18° a 23° nas áreas mais altas.

No sábado, primeiro dia de 2022, a chuva deve aparecer rapidamente entre a Grande Vitória e o litoral norte novamente pela manhã e também se dispersa ao longo do dia nas demais áreas do Estado. Não há previsão de chuva para as demais regiões.