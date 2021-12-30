Sul do ES tem alerta amarelo com previsão de chuvas e ventos intensos

Alerta amarelo: Inmet emite alerta de Crédito: Inmet

Municípios do Sul do Espírito Santo podem ser afetados por chuvas intensas com até 50 milimetos por dia e ventos de até 60km/h, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo, de perigo potencial, aparece para 16 cidades da região e é válido das 11h desta quinta-feira (30), até às 11h de sexta (31).

Segundo a previsão do Inmet, há baixo risco para alagamentos ou descargas elétricas, mas há possibilidade de rajadas de vento intensas, que podem atingir de 40 a 60 km/h. As chuvas podem ser de 20 a 30mm/hora ou 50mm/dia, confirme explica o instituto.

Ainda em caso de rajadas de vento, o Inmet instrui para que ninguém se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e que também não estacionem veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Confira a lista de municípios do Sul do Estado que receberam o alerta: