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Aviso do Inmet

Sul do ES tem alerta amarelo com previsão de chuvas e ventos intensos

O alerta amarelo, de perigo potencial, aparece para 16 cidades da região e é válido das 11h desta quinta-feira (30), até às 11h de sexta (31)
Michelli Angeli

Michelli Angeli

Publicado em 

30 dez 2021 às 12:11

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 12:11

Alerta amarelo: Inmet emite alerta de
Alerta amarelo: Inmet emite alerta de Crédito: Inmet
Municípios do Sul do Espírito Santo podem ser afetados por chuvas intensas com até 50 milimetos por dia e ventos de até 60km/h, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo, de perigo potencial, aparece para 16 cidades da região e é válido das 11h desta quinta-feira (30), até às 11h de sexta (31).
Segundo a previsão do Inmet, há baixo risco para alagamentos ou descargas elétricas, mas há possibilidade de rajadas de vento intensas, que podem atingir de 40 a 60 km/h. As chuvas podem ser de 20 a 30mm/hora ou 50mm/dia, confirme explica o instituto.
Ainda em caso de rajadas de vento, o Inmet instrui para que ninguém se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e que também não estacionem veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.
Confira a lista de municípios do Sul do Estado que receberam o alerta:
  • Alegre,
  • Apiacá,
  • Atílio Vivacqua,
  • Bom Jesus do Norte,
  • Cachoeiro de Itapemirim,
  • Divino São Lourenço,
  • Dores do Rio Preto,
  • Guaçuí,
  • Ibitirama,
  • Itapemirim,
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muqui
  • Presidente Kennedy
  • São José do Calçado

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