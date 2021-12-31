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Projeto de lei

Vitória vai propor renda mínima mensal para famílias mais pobres

Prefeitura informou que Secretaria Municipal de Assistência Social está estudando os valores e quantas famílias serão beneficiadas. Proposta vai para a Câmara no primeiro semestre de 2022
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

31 dez 2021 às 10:11

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 10:11

Prefeitura de Vitória afirmou que vai enviar à Câmara Municipal, ainda no primeiro semestre de 2022, um projeto de lei que estabelece renda mínima mensal para as famílias mais pobres. Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte da campanha do prefeito Lorenzo Pazolini.
A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está estudando os valores e quantas famílias serão beneficiadas. Mas, o que se pode adiantar, de acordo com o município, é que as famílias contempladas serão as inscritas no Cadastro Único e não atendidas por outros programas de transferência de renda, e que estejam em situação de vulnerabilidade social.
De acordo com o prefeito, o projeto visa atender ao maior número de famílias possível, para buscar ao menos reduzir os efeitos econômicos da pandemia.
Segundo a prefeitura, em 2022, o município de Vitória terá o maior orçamento da história destinado à Assistência Social: R$ 79 milhões. No ano passado, esse valor teria sido de R$ 63 milhões, ou seja, um aumento de 26%.
Vitória vai propor renda mínima mensal para famílias mais pobres

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