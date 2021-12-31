Vitória vai propor renda mínima mensal para famílias mais pobres

Prefeitura de Vitória afirmou que vai enviar à Câmara Municipal, ainda no primeiro semestre de 2022, um projeto de lei que estabelece renda mínima mensal para as famílias mais pobres. Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte da campanha do prefeito Lorenzo Pazolini

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está estudando os valores e quantas famílias serão beneficiadas. Mas, o que se pode adiantar, de acordo com o município, é que as famílias contempladas serão as inscritas no Cadastro Único e não atendidas por outros programas de transferência de renda, e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o prefeito, o projeto visa atender ao maior número de famílias possível, para buscar ao menos reduzir os efeitos econômicos da pandemia.

Segundo a prefeitura, em 2022, o município de Vitória terá o maior orçamento da história destinado à Assistência Social: R$ 79 milhões. No ano passado, esse valor teria sido de R$ 63 milhões, ou seja, um aumento de 26%.