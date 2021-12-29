Gestoras de investimentos do ES anunciam fusão e alcançam R$ 300 milhões sob gestão

Empresas capixabas anunciam fusão Crédito: IStock

As empresas capixabas de investimentos Alphamar e Lótus anunciaram nesta quarta-feira (29) a fusão de suas operações. Juntas, as duas agora somam cerca de R$ 300 milhões em ativos sob gestão, contando com mais de 230 clientes ativos.

Em comunicado conjunto, a Alphamar Investimentos LTDA afirmou que o movimento de união está alinhado ao projeto de longo prazo das duas empresas e consolida o compromisso de se posicionar como principal referência na gestão de recursos de terceiros no Espírito Santo

A Alphamar Investimentos LTDA irá reunir as carteiras administrativas, clubes de investimentos e fundos abertos ao público em geral. Os profissionais da Lótus serão responsáveis pela gestão, distribuição e operacionalização dos produtos.

Arquivos & Anexos Comunicado ao mercado - Alphamar e Lótus Alphamar Investimentos e Lótus Investimentos comunicam a união de suas operações Tamanho do arquivo: 95kb Baixar

"Os ganhos aumentam a qualidade de produtos e serviços aos investidores", diz o comunicado.

Para o diretor de investimentos da Alphamar, Ronan Bonnemasou, a união dos investimentos deve promover a complementariedade das empresas. Em um primeiro momento, clientes não devem perceber mudanças nas ações.

"A Alphamar vai incorporar parte da Lótus. Alguns funcionários da Lótus começam a trabalhar com uma nova equipe. Há todo um processo nessa operação. Em um primeiro momento, nada muda para os investidores e clientes, tudo segue normal. A melhoria está na infraestrutura, um incremento de equipe, ampliando um leque de produtos e serviços. As empresas se complementam nessa fusão", comenta o diretor.

Na mesma linha, o sócio-gestor da Lotus, Carlos De Vecchi, destaca que a união das empresas servirá para aumentar a abrangência dos investimentos, tanto no Estado quanto nacionalmente. Os funcionários devem começar a trabalhar juntos em Bento Ferreira, na sede da Alphamar, em meados de janeiro.

Sede Alphamar Investimentos, em Vitória Crédito: Google Street View

"A ideia é juntar as operações pela complementariedade. Juntar as estruturas, criando uma empresa de um porte maior, aumentar a capacidade técnica da equipe para prestar um serviço melhor. Nosso negócio é um negócio de pessoas. Juntando, melhora", destaca o sócio da Lotus.

De Vecchi afirmou à reportagem que os clientes e investidores têm recebido com bons olhos a união da empresas. O sócio-gestor da Lotus disse que há a expectativa de aumento no número de clientes após o anúncio da fusão das empresas.

AS EMPRESAS

A Alphamar Investimentos surgiu da união de profissionais com histórico de sucesso em diferentes setores da economia e ampla experiência de mercado. A sede fica na capital Vitória. A atuação no mercado começou em 2012. A empresa faz a gestão de mais de R$ 260 milhões e tem mais de 80 clientes.

Já a Lótus atua desde 2008 no mercado de ações. A empresa desenvolveu um modelo operacional próprio e atua na gestão de recursos financeiros de terceiros projetado para maximizar a relação risco x retorno dos recursos de seus clientes, oferecendo uma gestão personalizada.