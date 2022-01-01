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Nova Rosa da Penha

Dois homens são baleados durante festa de Réveillon em Cariacica

Vítimas estavam participando de uma confraternização quando foram atingidos por disparos. Eles foram socorridos para o Pronto Atendimento de Alto Lage
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2022 às 12:15

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 12:15

Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Homens foram socorridos para o PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Dois homens foram baleados na madrugada deste sábado (1°) em uma festa de Ano Novo no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segundo as vítimas, elas foram atingidos por tiros disparados por pessoas que passaram pelo local de carro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
O crime aconteceu durante uma confraternização de Réveillon. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que estavam no evento quando um veículo passou atirando. Dois homens foram baleados, um deles com um tiro na perna. As vítimas foram socorridas para o Pronto Atendimento de Alto Lage.
Até o momento, não se sabe a autoria nem a motivação do crime. Segundo a PM, nenhuma das pessoas baleadas responde por crimes.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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