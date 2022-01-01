Dois homens são baleados durante festa de Réveillon em Cariacica

Homens foram socorridos para o PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Dois homens foram baleados na madrugada deste sábado (1°) em uma festa de Ano Novo no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Segundo as vítimas, elas foram atingidos por tiros disparados por pessoas que passaram pelo local de carro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O crime aconteceu durante uma confraternização de Réveillon. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que estavam no evento quando um veículo passou atirando. Dois homens foram baleados, um deles com um tiro na perna. As vítimas foram socorridas para o Pronto Atendimento de Alto Lage.

Até o momento, não se sabe a autoria nem a motivação do crime. Segundo a PM, nenhuma das pessoas baleadas responde por crimes.

