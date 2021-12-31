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Caminhão capota e casal morre em acidente na BR-262, em Marechal Floriano

Acidente foi na tarde desta sexta-feira (31), próximo à região do Posto do Café. Vítimas estavam em um caminhão carregado de inhame que tombou e capotou na pista

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2021 às 17:15
Casal morreu depois que caminhão carregado de inhame tombou na BR-262 em Marechal Floriano
Casal morreu depois que caminhão carregado de inhame tombou na BR-262 em Marechal Floriano Crédito: Internauta
Um homem e uma mulher morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira (31) na BR-262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em um caminhão carregado de inhame que tombou e capotou na pista. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela PRF.
O acidente aconteceu na altura do quilômetro 61, próximo à região do Posto do Café, por volta de 14h20.
O veículo ficou na lateral da rodovia e a carga espalhada no entorno do caminhão.
O trânsito não foi interditado, mas o tráfego segue lento na região. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1 ES
Caminhão capota e casal morre em acidente na BR 262

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