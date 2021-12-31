Caminhão capota e casal morre em acidente na BR-262, em Marechal Floriano

Um homem e uma mulher morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira (31) na BR-262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em um caminhão carregado de inhame que tombou e capotou na pista. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela PRF.
O acidente aconteceu na altura do quilômetro 61, próximo à região do Posto do Café, por volta de 14h20.
O veículo ficou na lateral da rodovia e a carga espalhada no entorno do caminhão.
O trânsito não foi interditado, mas o tráfego segue lento na região. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
*Com informações de Fabiana Oliveira, do G1 ES
Caminhão capota e casal morre em acidente na BR 262