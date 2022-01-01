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Motorista socorrido

Carro fica destruído em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Polícia acredita que motorista estava em alta velocidade e dormiu no volante. Ele foi socorrido por um ambulância do Samu para um hospital na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2022 às 11:35

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 11:35

Carro ficou destruído em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Carro ficou destruído em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente no primeiro dia de 2022 chamou atenção de quem passou pela Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na manhã deste sábado (1º). Um carro ficou destruído no canteiro central após rodar na pista e bater duas vezes no muro de uma empresa de iluminação. 
Carro fica destruído em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
O motorista do veículo, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido por uma ambulância do Samu que passava pelo local e encaminhado para um hospital da Capital. A polícia acredita que ele dirigia em alta velocidade e dormiu ao volante. Ele era a única pessoa no carro. 

Acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Pedaços do carro ficaram espalhados pela pista e parte do muro da empresa quebrado. O veículo foi guinchado ainda pela manhã. 
* Com informações de Dani Carla, da TV Gazeta

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