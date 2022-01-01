Carro fica destruído em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Carro ficou destruído em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente no primeiro dia de 2022 chamou atenção de quem passou pela Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na manhã deste sábado (1º). Um carro ficou destruído no canteiro central após rodar na pista e bater duas vezes no muro de uma empresa de iluminação.

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O motorista do veículo, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido por uma ambulância do Samu que passava pelo local e encaminhado para um hospital da Capital. A polícia acredita que ele dirigia em alta velocidade e dormiu ao volante. Ele era a única pessoa no carro.

Acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Pedaços do carro ficaram espalhados pela pista e parte do muro da empresa quebrado. O veículo foi guinchado ainda pela manhã.