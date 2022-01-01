Homem morre e filhos ficam feridos após carro cair de ponte na BR 262, no ES

Um homem morreu após o carro que ele dirigia cair no Rio Jucu, na BR 262, na altura de Domingos Martins, na tarde de sexta-feira (31). Os filhos do motorista, um adolescente de 15 anos, e uma criança de 9, ficaram feridos e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 16h30, quando o veículo passava pela Ponte da Macumba no sentido Domingos Martins - Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, um Renault branco, saiu da pista e caiu.
Foi necessário acionar a equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. O motorista, contudo, ficou preso às ferragens e morreu no local. Já os filhos dele foram resgatados com vida e encaminhados para um hospital da Grande Vitória.
A PRF não divulgou o nome das vítimas.
* Com informações do G1 ES