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Região do Caparaó

Retirada de monumento da Bíblia de praça causa polêmica em Iúna

Estrutura foi retirada nesta sexta-feira (5), para dar lugar a decoração natalina. Segundo a prefeitura, monumento será restaurado e, após as festividades, será recolocado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 nov 2021 às 18:42

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:42

A retirada do monumento "A Bíblia" de uma praça no Centro de Iúna, na Região do Caparaó, causou polêmica entre os moradores da cidade nesta sexta-feira (5). Segundo a prefeitura, a peça — feita de cimento e fixada em um pedestal — foi retirada para dar espaço a uma decoração de Natal e será realocada após as festividades de fim de ano.
Segundo a Subsecretaria Municipal de Cultura, o monumento ficava na Praça Johnny Lamas, em frente ao terminal rodoviário. A prefeitura explicou que o local foi escolhido para receber a Vila do Papai Noel e vai abrigar a primeira edição do Natal Encantado de Iúna — projeto em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Iúna (ACIIU). O valor do investimento na decoração natalina ainda não foi definido.
Retirada de monumento a Bíblia causa polêmica em Iúna
Retirada do monumento "A Bíblia" de praça contrariou moradores de Iúna, na Região do Caparaó Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
A retirada do monumento desagradou moradores do município. “A população de Iúna está revoltada com a destruição do monumento. O local era chamado pelas pessoas de 'Praça da Bíblia', e foi removido para a construção de monumentos de Natal. Poderia, sim, colocar a decoração ali mesmo, sem precisar destruir aquele da Bíblia”, disse um morador, que não ser identificado.
A Prefeitura de Iúna explicou que o monumento “A Bíblia” foi removido sem danos, somente o suporte de sustentação foi danificado. Segundo a administração municipal, a peça será restaurada e realocada em seu devido lugar após a reforma, preservando a cultura e a representatividade da escultura. 

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