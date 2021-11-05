Retirada de monumento da Bíblia de praça causa polêmica em Iúna

Região do Caparaó, causou polêmica entre os moradores da cidade nesta sexta-feira (5). Segundo a prefeitura, a peça — feita de cimento e fixada em um pedestal — foi retirada para dar espaço a uma decoração de Natal e será realocada após as festividades de fim de ano. A retirada do monumento "A Bíblia" de uma praça no Centro de Iúna , na, causou polêmica entre os moradores da cidade nesta sexta-feira (5). Segundo a prefeitura, a peça — feita de cimento e fixada em um pedestal — foi retirada para dar espaço a uma decoração de Natal e será realocada após as festividades de fim de ano.

Segundo a Subsecretaria Municipal de Cultura, o monumento ficava na Praça Johnny Lamas, em frente ao terminal rodoviário. A prefeitura explicou que o local foi escolhido para receber a Vila do Papai Noel e vai abrigar a primeira edição do Natal Encantado de Iúna — projeto em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Iúna (ACIIU). O valor do investimento na decoração natalina ainda não foi definido.

Retirada do monumento "A Bíblia" de praça contrariou moradores de Iúna, na Região do Caparaó Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul

A retirada do monumento desagradou moradores do município. “A população de Iúna está revoltada com a destruição do monumento. O local era chamado pelas pessoas de 'Praça da Bíblia', e foi removido para a construção de monumentos de Natal. Poderia, sim, colocar a decoração ali mesmo, sem precisar destruir aquele da Bíblia”, disse um morador, que não ser identificado.