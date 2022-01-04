2022: o que precisamos levar em conta na segurança pública

A segurança pública é um tema importantíssimo para a população e não é necessariamente um assunto exclusivo de polícia. Ele precisa ser tratado de forma multidisciplinar, envolvendo ações como a mudança na legislação penal e processual, investimento na área social, na geração de empregos e na ação policial propriamente dita.

Nesse sentido, é preciso analisar os cenários que impactam a vida das pessoas, os quais carecem de ações no campo federal e no estadual para que o cidadão possa ter aumentada a sua sensação de segurança.

Na esfera federal, o presidente, os deputados e os senadores eleitos devem pautar os seus esforços na renovação de uma legislação penal mais dura e com foco no combate à corrupção, ao narcotráfico e ao tráfico de armas, atuando primordialmente contra o crime organizado.

A última legislatura pecou em não debater temas importantes para a sociedade, como a redução na maioridade penal, a prisão em segunda instância, a revisão das saidinhas de presos e o endurecimento das penas.

Ainda na esfera federal, o Executivo deve primar pela otimização da política nacional de segurança pública e a interdisciplinaridade de ações no combate ao crime e a violência, bem como debater a valorização e um padrão básico de remuneração para os servidores da segurança pública.

Outro ponto a ser atacado neste ano é o combate aos crimes contra o patrimônio, mesmo com a redução das pessoas nas ruas, tivemos um aumento considerável (15%) nesse tipo de crime, contudo o número pode ser ainda maior, haja vista que a “cifra negra” (subnotificação) é grande.