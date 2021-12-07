Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro, sobre Mendonça: "Para o evangélico, a Constituição é a Bíblia"
STF

Bolsonaro, sobre Mendonça: "Para o evangélico, a Constituição é a Bíblia"

Presidente reforça o que espera de André Mendonça, indicado pelo governo e aprovado pelos senadores para o Supremo Tribunal Federal (STF)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2021 às 18:09

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:09

André Mendonça ao lado do presidente Bolsonaro
André Mendonça ao lado do presidente Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
Ao comemorar, mais uma vez, a aprovação de seu ex-ministro André Mendonça para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (07), que, para quem é evangélico, "a Constituição é a Bíblia".
"Como ele André disse, a Bíblia será a Constituição. E, para quem é evangélico, cristão, a Constituição é a Bíblia", declarou o presidente durante a cerimônia de assinatura de contratos do leilão do 5G, ocorrida no Palácio do Planalto.
A fala truncada vem em meio a dúvidas se Mendonça, pastor presbiteriano indicado por Bolsonaro por ser "terrivelmente evangélico", vai honrar o compromisso de atender à Constituição enquanto magistrado, levando em consideração a laicidade do Estado.
O chefe do Executivo ainda fez um afago ao presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, que participou do evento no Planalto e era o candidato favorito do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para assumir a cadeira vaga na mais alta Corte do País. "Humberto Martins também é evangélico, mas coube esse momento para André Mendonça", afirmou Bolsonaro.
Outra pessoa elogiada pelo presidente ao longo do discurso na cerimônia foi Raimundo Carreiro, ministro do TCU indicado para assumir a embaixada brasileira em Portugal. "Nunca nosso governo teve problema com Carreiro, sempre foi solução. Mais um amigo, vão ter um irmão na embaixada."

Veja Também

André Mendonça não é 1º evangélico no STF; 'crente fiel' chegou à corte em 1957

Mendonça será decisivo no STF em caso de minorias e prisão em 2ª instância

Alcolumbre sai desmoralizado de votação que aprovou Mendonça no STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro STF André Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados