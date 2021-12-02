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Presidente do Senado

Alcolumbre sai desmoralizado de votação que aprovou Mendonça no STF

O nome de Mendonça, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, foi referendado por 47 votos a favor e 32 contra -houve duas ausências dentre os 81 senadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2021 às 15:03

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 15:03

Sessão deliberativa semipresencial do Senado Federal destinada à deliberação de autoridades sabatinadas pelas Comissões em 16/12/2020. Ordem do dia. Mesa: Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
aprovação no Senado da indicação de André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal) deixa Davi Alcolumbre (DEM-AP) desmoralizado perante aliados. O senador disse até o último momento que conseguiria entre 48 a 52 votos pela rejeição.
Nos mais de 100 dias, mostrou dossiê contra Mendonça, fez campanha corpo a corpo e se recusou a receber o evangélico. Com pouco poder desde que saiu da presidência da Casa, acaba o processo com ainda menos crédito.
O nome de Mendonça, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, foi referendado por 47 votos a favor e 32 contra -houve duas ausências dentre os 81 senadores.
Eram necessários pelo menos 41 votos para a confirmação da indicação de Mendonça no plenário. A quantidade de votos a favor no Senado foi a mais baixa obtida dentre todos os atuais integrantes do STF.

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