Alcolumbre sai desmoralizado de votação que aprovou Mendonça no STF

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

Nos mais de 100 dias, mostrou dossiê contra Mendonça, fez campanha corpo a corpo e se recusou a receber o evangélico. Com pouco poder desde que saiu da presidência da Casa, acaba o processo com ainda menos crédito.

O nome de Mendonça, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, foi referendado por 47 votos a favor e 32 contra -houve duas ausências dentre os 81 senadores.