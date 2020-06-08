Após acusações, Rodney Miranda se afasta da Secretaria de Segurança de Goiás

Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, já foi prefeito de Vila Velha e ficou na suplência na eleição para deputado federal pelo ES em 2018 Crédito: Comunicação/SSP-GO

O ex-prefeito de Vila Velha e atual secretário da Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda (Republicanos), pediu afastamento do cargo nesta segunda-feira (08), em meio a denúncias de grampo em telefones de aliados do governo e desvio de verba do Corpo de Bombeiros , feitas por Jorge Caiado, primo do governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM). A informação foi confirmada pelo governo estadual. O secretário nega as acusações e o pedido de afastamento e diz que, na verdade, está em férias.

Na manhã desta segunda, a assessoria do governo de Goiás informou a A Gazeta, por nota, que Rodney Miranda pediu afastamento "para esclarecer todas as denúncias feitas contra ele". O texto registra, ainda, que o superintendente de combate à corrupção e ao crime organizado do Estado, Alexandre Lourenço, assumirá interinamente a secretaria.

Rodney, no entanto, afirma que durante uma visita de Ronaldo Caiado à secretaria, ainda nesta segunda, pediu férias de 15 dias. Até o momento, nada foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Na última semana, após o vazamento do áudio que continha as acusações, a informação nos bastidores era de que Rodney Miranda teria sido demitido ou pedido demissão, o que ele nega. "Não houve nenhum pedido de demissão ou mesmo conversa desse teor com o governador. Eu não tenho motivo para pedir isso."

O áudio com acusações foi enviado pelo primo de Caiado diretamente para o secretário. Na mensagem, Jorge acusa Rodney de grampear a linha telefônica de aliados do governo e de "pegar R$ 1 milhão" do Corpo de Bombeiros. "Você está querendo explodir o governo de Ronaldo Caiado. Eu não admito", diz na mensagem. Procurado pela reportagem, Jorge Caiado disse que não quer comentar o assunto.

O secretário nega todas as acusações. De acordo com ele, o áudio foi uma reação a uma exoneração feita na secretaria e que as acusações não passam de invenções.

"Desafio Jorge Caiado a provar o que disse. No mesmo dia que recebi o áudio encaminhei para o governador e me expliquei" Rodney Miranda - Ex-prefeito de Vila Velha e secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás

O secretário prestou depoimento na Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) nesta segunda-feira.

SUPLENTE NO ESPÍRITO SANTO

Rodney Miranda é suplente do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), que pode ser candidato à Prefeitura da Serra. Questionado sobre a possibilidade de voltar ao Espírito Santo, o secretário reafirmou que não pretende sair da secretaria, mas que sua casa é em território capixaba.

"Estou em Goiás para cumprir uma missão. Não pretendo sair da secretaria, mas caso Amaro seja eleito na Serra eu teria que avaliar a possibilidade de ir para o Congresso", aponta.

GRAMPO NA REDE GAZETA

Além de ex-prefeito de Vila Velha, Rodney também foi secretário de Segurança Pública no Espírito Santo, no governo de Paulo Hartung. Em 2005, quando estava à frente da pasta, esteve no centro de outra denúncia sobre grampo ilegal, envolvendo a Rede Gazeta.

A empresa denunciou, naquele ano, que uma das linhas de sua central telefônica, utilizada, inclusive, por jornalistas para entrevistar fontes, estava grampeada. Entre março e abril de 2005, todas as conversas mantidas por meio dessa linha foram gravadas, transcritas e anexadas ao processo que apurava as circunstâncias da morte do juiz Alexandre Martins , que havia sido assassinado dois anos antes.

Na época, a Rede Gazeta procurou Rodney Miranda para pedir explicações, e ele informou que todas as escutas telefônicas no Espírito Santo eram feitas com autorização da Justiça. Disse ainda que a linha telefônica da empresa havia entrado no pedido à Justiça por engano, pois teria sido confundida com o número de outro estabelecimento, cujo proprietário era suspeito de envolvimento no crime. Dias depois, Rodney pediu demissão da secretaria.