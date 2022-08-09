Polícia da Austrália vem ao ES discutir morte de mergulhador capixaba

Durante a ação criminosa, um mergulhador capixaba se afogou e morreu de forma trágica enquanto tentava retirar as drogas do compartimento interno do casco de um navio cargueiro.

A polícia, mesmo diante da situação criminosa em que se encontrava o capixaba, entendeu que ele foi deixado à própria sorte pelos outros envolvidos, que teriam optado pela morte do mergulhador diante do risco de serem presos. É essa parte da investigação que traz a comitiva ao Brasil para tentar identificar quem seriam essas pessoas.