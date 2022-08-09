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Leonel Ximenes

Polícia da Austrália vem ao ES discutir morte de mergulhador capixaba

Bruno Borges, de 31 anos, morreu quando tentava retirar drogas do compartimento interno do casco de um navio cargueiro

Públicado em 

09 ago 2022 às 15:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Três policiais australianos foram recebidos pelo superintendente da PF no ES, Eugênio Ricas (segundo à direita)
Três policiais australianos foram recebidos pelo superintendente da PF no ES, Eugênio Ricas (segundo da direita para a esquerda) Crédito: SRPF-ES
A Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo recebeu nesta terça-feira (9) o adido da Polícia Federal Australiana para América do Sul e Caribe e dois policiais da New South Wales State Police, para tratar de ações quanto ao caso que culminou com a morte de um mergulhador capixaba.
No último dia 6 de junho, numa ação de cooperação internacional com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), policiais cataris, indonésios e australianos prenderam um australiano e apreenderam 179 quilos de cocaína na Indonésia e outros 104 quilos na Austrália. Dois homens conseguiram fugir.
Durante a ação criminosa, um mergulhador capixaba se afogou e morreu de forma trágica enquanto tentava retirar as drogas do compartimento interno do casco de um navio cargueiro.

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A polícia, mesmo diante da situação criminosa em que se encontrava o capixaba, entendeu que ele foi deixado à própria sorte pelos outros envolvidos, que teriam optado pela morte do mergulhador diante do risco de serem presos. É essa parte da investigação que traz a comitiva ao Brasil para tentar identificar quem seriam essas pessoas.
Bruno Borges, de 31 anos, o mergulhador profissional encontrado morto na Austrália
Bruno Borges, de 31 anos, o mergulhador profissional encontrado morto na Austrália Crédito: Reprodução rede social
Durante a reunião na PF-ES, os australianos agradeceram pelo apoio que vêm recebendo dos policiais brasileiros, a troca de provas e também trataram de outras ações que possam ajudar na identificação dos responsáveis pela morte do brasileiro.

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Quase semana depois do caso, a identidade do mergulhador foi confirmada. Bruno Borges, de 31 anos, tinha família em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e também já atuou como pintor industrial. As informações foram checadas com familiares e confirmadas com fontes de A Gazeta. Perto do corpo dele, foram encontrados 54 quilos de cocaína, de valor estimado em R$ 71 milhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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