Tatuado com a marca de Pablo Escobar, mergulhador do tráfico que atuou no ES é preso

Toda a carga da droga foi apreendida no mês passado, mas o mergulhador não havia sido localizado e era considerado foragido. Segundo a coluna apurou, ele é dono de uma empresa que tem autorização legal para prestar serviços profissionais de mergulho em vários portos brasileiros.
Segundo a PF no Espírito Santo, nesta madrugada policiais realizavam vigilância na área do Porto de Santos, em razão de investigação que indicava a colocação de uma carga de cocaína em um dos navios ali aportados. Após algumas horas, dois homens foram avistados se aproximando do cais na margem direita do porto e, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram em direções opostas.
Um deles, justamente o mergulhador espanhol que estava foragido, foi perseguido e preso. O suspeito, que vestia traje de mergulhador, foi encaminhado para um presídio em Santos.
Chefe do cartel de Medellín, na Colômbia, Pablo Emilio Escobar Gaviria foi um dos criminosos mais ricos da história. Era o maior fabricante e distribuidor de cocaína do mundo, responsável na época por 80% do comércio mundial da droga.
Membros dos governos norte-americano e colombiano, jornalistas especializados e o público em geral o consideram o mais brutal, impiedoso, ambicioso e poderoso traficante da história.
Ele foi morto em 2 de dezembro de 1993 após um cerco policial em um bairro de classe média de Medellín. O traficante colombiano é tema da série Narcos, exibida pela Netflix.