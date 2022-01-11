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Leonel Ximenes

Tatuado com a marca de Pablo Escobar, mergulhador do tráfico que atuou no ES é preso

Espanhol é apontado pela PF como o homem que colocou quase 1 tonelada de cocaína em um casco de navio no ES

Públicado em 

11 jan 2022 às 15:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na mão direita do mergulhador preso, o lema de Pablo Escobar:
Na mão direita do mergulhador preso, o lema de Pablo Escobar: "Plata o plomo" Crédito: Deic/SP
Plata o plomo (Plomo). Dinheiro ou chumbo. O lema da facção criminosa comandada pelo colombiano Pablo Escobar está estampado em uma tatuagem na mão direita de um mergulhador profissional, preso na madrugada desta terça (11) no Porto de Santos, em São Paulo. O homem, que é espanhol, foi o responsável, segundo a Polícia Federal, pela colocação de 890 kg de cocaína no casco de um navio fundeado na Baía de Vitória, em dezembro.
Toda a carga da droga foi apreendida no mês passado, mas o mergulhador não havia sido localizado e era considerado foragido. Segundo a coluna apurou, ele é dono de uma empresa que tem autorização legal para prestar serviços profissionais de mergulho em vários portos brasileiros.

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Na madrugada de hoje, policiais Civis do Deic (Departamento de Investigações Criminais) prenderam o estrangeiro identificado pela Força-Tarefa de Segurança Pública do ES (PF, PRF e Guardas Civis Municipais de Vitória e Vila Velha) como responsável pela quase uma tonelada de cocaína apreendida no final do ano passado em operações realizadas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pela PF.
Segundo a PF no Espírito Santo, nesta madrugada policiais realizavam vigilância na área do Porto de Santos, em razão de investigação que indicava a colocação de uma carga de cocaína em um dos navios ali aportados. Após algumas horas, dois homens foram avistados se aproximando do cais na margem direita do porto e, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram em direções opostas.
Um deles, justamente o mergulhador espanhol que estava foragido, foi perseguido e preso. O suspeito, que vestia traje de mergulhador, foi encaminhado para um presídio em Santos.

QUEM FOI PABLO ESCOBAR

Chefe do cartel de Medellín, na Colômbia, Pablo Emilio Escobar Gaviria foi um dos criminosos mais ricos da história. Era o maior fabricante e distribuidor de cocaína do mundo, responsável na época por 80% do comércio mundial da droga.
Membros dos governos norte-americano e colombiano, jornalistas especializados e o público em geral o consideram o mais brutal, impiedoso, ambicioso e poderoso traficante da história.
Ele foi morto em 2 de dezembro de 1993 após um cerco policial em um bairro de classe média de Medellín. O traficante colombiano é tema da série Narcos, exibida pela Netflix.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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drogas tráfico de drogas Polícia Federal Portos do ES
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