Foto de jovens presos foi divulgada pelo governo local Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (5), no Espírito Santo e em Santa Catarina, a Operação Qatar, contra o tráfico internacional de drogas. Com a ação, o objetivo é cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra os responsáveis por adquirir passagens aéreas, preparar as malas, organizar a documentação e recrutar jovens para o transporte de entorpecentes para países da Europa, do Oriente Médio e da Ásia

A investigação começou com a prisão de dois capixabas e um paranaense em 2020, presos por tráfico internacional de drogas em um aeroporto do Qatar . Eles estavam com aproximadamente 10 quilos de cocaína nas bagagens em um voo que deixou o Brasil com destino a Bangkok, na Tailândia.

Nesta quinta-feira (5), a Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Vitória: dois no Espírito Santo e três em Santa Catarina.

Your browser does not support the audio element. PF mira grupo que alicia jovens no ES para levar drogas ao exterior

Os investigados poderão responder por associação para o tráfico e tráfico internacional de drogas e, eventualmente, por lavagem de capitais. Se condenados, as penas aplicadas podem passar de 30 anos de prisão.

BUSCA PELO GRUPO CRIMINOSO

Após a prisão do trio em 2020, foram estabelecidas medidas de cooperação internacional. O objetivo era obter junto ao General Directorate of Drug Enforcement (autoridade responsável pela ação policial) todas as provas produzidas no país que pudessem ajudar a determinar os envolvidos no recrutamento de jovens (mulas) no Espírito Santo e no Brasil, atuantes no tráfico internacional de drogas.

Segundo a Polícia Federal , os alvos principais da ação desta quarta-feira (5) estão envolvidos diretamente no aliciamento dos jovens, na aquisição de passagens aéreas, preparação de malas com fundos falsos, designação de rotas, obtenção de documentação, dentre outras medidas necessárias para a manutenção do esquema criminoso.

Com as medidas cumpridas nesta manhã, a Polícia Federal considera que todos os integrantes do grupo criminosos envolvidos no episódio das mulas capixabas presas no Qatar foram identificados e agora seguirão a disposição da Justiça Federal para responderem ao processo criminal.

PF faz ação contra grupo que aliciou capixabas a levar drogas ao exterior Crédito: Polícia Federal

APREENSÃO

Em um dos endereços alvo de busca e apreensão, na cidade catarinense de Balneário Camboriú, foi encontrado pela equipe policial a chave de um box de aluguel.

A equipe então se dirigiu até o local onde encontrou um cofre que continha dinheiro em espécie, joias e muitas escrituras de imóveis em nomes de terceiros, possivelmente, derivadas de ações de lavagem de dinheiro.

Em um endereço de Vila Velha, foi encontrado pela equipe policial aproximadamente um litro de uma substância não identificada, bem como frascos menores contendo a mesma substância.

O material foi levado para a superintendência para perícia química que confirmou tratar-se de solvente controlado, que fracionado como estava, ensejou a prisão em flagrante do homem de 30 anos por tráfico de drogas.

Apreensão de dinheiro, joias e escrituras em operação da PF no ES em SC

PRISÕES DE CAPIXABAS EM 2020

Dois jovens capixabas e um paranaense foram presos por tráfico internacional de drogas em um aeroporto do Catar, país que não tolera esse tipo de crime e prevê até pena de morte para traficantes. Os jovens abordados estavam, cada um, com cerca de três quilos de cocaína.

Tudo teve início quando a polícia encontrou cocaína nas malas dos brasileiros no desembarque do aeroporto de Doha, no Qatar. Cada um deles estava com três pacotes da droga, com pouco mais de 3 quilos em cada um. Os entorpecentes estavam escondidos em um fundo falso das malas.

À época, os capixabas foram identificados como Hosana Martinelli Porpino e Ioanys José Goobl Alavrenta. Já a paranaense, chama-se Francini Zanco. Eles pegaram um voo no aeroporto de Garulhos, em São Paulo, no começo do ano. O destino era Bangkog, na Tailândia. Mas o avião fez uma escala no Catar, no dia 2 de janeiro de 2020, onde eles foram abordados pela polícia e tiveram as drogas encontradas.