Mãe sequestrada com filho diz que não desmaiou para criança não ficar sozinha

Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Serra Crédito: Rodrigo Gomes

A mãe sequestrada com o filho no bairro Jacaraípe, na Serra, relatou à reportagem da TV Gazeta na tarde desta terça-feira (4) os momentos de desespero que viveu enquanto ela e o menino estiveram em poder dos criminosos. Ela disse que foi agredida e sentiu que iria desmaiar, mas resistiu para não deixar a criança sozinha.

A comerciante de 42 anos e o filho dela de dois anos e 10 meses foram rendidos e sequestrados por dois criminosos na tarde de segunda (3), quando ela deixava o filho na escola. A mulher foi ameaçada e agredida pelos assaltantes. Enquanto esteve em poder dos assaltantes, a mulher foi forçada a ligar para o marido e pedir senhas de aplicativos do celular. Ela e o filho foram abandonados na Rodovia Audifax Barcelos.

À reportagem da TV Gazeta, a mulher contou que ela e o filho estão fisicamente bem, mas as lembranças são dolorosas. “Ele fechou a porta e eu disse libera a gente por favor. Ele disse 'ainda não' e mandou eu abaixar a cabeça e fiquei abraçada com o neném", desabafou, dizendo não saber se vai conseguir voltar a sair de casa e levar as filhas para a escola.

A mãe e o filho ficaram em posse dos bandidos durante horas. De acordo com a comerciante, eles queriam acesso aos dados bancários, e por isso levaram os dois.

“Ele disse que se eu não passasse a senha direito ia 'levar ferro', e eu passava a senha e eles foram abrindo os aplicativos dos bancos”, contou a mãe.

Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, onde sequestradores abandonaram a mulher e a criança Crédito: Rodrigo Gomes

Ela também relatou ter sido agredida com vários socos na cabeça. Ao sentir o gosto de sangue, a comerciante disse ter focado em não manter o filho sozinho. "Eu pedia ‘Deus não deixa, não vou deixar meu filho com eles", falou a mulher.

Após dirigirem vários quilômetros com a mulher e o bebê, um dos bandidos bateu o carro no meio fio. A mãe então correu para uma plantação de eucalipto. “Quando não via mais eles, então comecei a correr, fui correndo até perder o fôlego e não aguentar mais”, contou a mãe.

A Polícia Militar encontrou primeiro o carro, e, em seguida, os reféns perdidos na mata. Os dois passaram por atendimento médico.