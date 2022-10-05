Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agredida por criminosos

Mãe sequestrada com filho diz que não desmaiou para criança não ficar sozinha

Mulher e menino de dois anos e 10 meses foram rendidos na porta de uma escola em Jacaraípe, na Serra. Mãe e filho foram abandonados na Rodovia Audifax Barcelos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 out 2022 às 07:30

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 07:30

Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra
Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
A mãe sequestrada com o filho no bairro Jacaraípe, na Serra, relatou à reportagem da TV Gazeta na tarde desta terça-feira (4) os momentos de desespero que viveu enquanto ela e o menino estiveram em poder dos criminosos. Ela disse que foi agredida e sentiu que iria desmaiar, mas resistiu para não deixar a criança sozinha.
A comerciante de 42 anos e o filho dela de dois anos e 10 meses foram rendidos e sequestrados por dois criminosos na tarde de segunda (3), quando ela deixava o filho na escola. A mulher foi ameaçada e agredida pelos assaltantes. Enquanto esteve em poder dos assaltantes, a mulher foi forçada a ligar para o marido e pedir senhas de aplicativos do celular. Ela e o filho foram abandonados na Rodovia Audifax Barcelos.
À reportagem da TV Gazeta, a mulher contou que ela e o filho estão fisicamente bem, mas as lembranças são dolorosas. “Ele fechou a porta e eu disse libera a gente por favor. Ele disse 'ainda não' e mandou eu abaixar a cabeça e fiquei abraçada com o neném", desabafou, dizendo  não saber se vai conseguir voltar a sair de casa e levar as filhas para a escola.
A mãe e o filho ficaram em posse dos bandidos durante horas. De acordo com a comerciante, eles queriam acesso aos dados bancários, e por isso levaram os dois.
“Ele disse que se eu não passasse a senha direito ia 'levar ferro', e eu passava a senha e eles foram abrindo os aplicativos dos bancos”, contou a mãe.
Mãe e filho de 2 anos foram sequestrados na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra
Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, onde sequestradores abandonaram a mulher e a criança Crédito: Rodrigo Gomes
Ela também relatou ter sido agredida com vários socos na cabeça. Ao sentir o gosto de sangue, a comerciante disse ter focado em não manter o filho sozinho. "Eu pedia ‘Deus não deixa, não vou deixar meu filho com eles", falou a mulher.
Após dirigirem vários quilômetros com a mulher e o bebê, um dos bandidos bateu o carro no meio fio. A mãe então correu para uma plantação de eucalipto. “Quando não via mais eles, então comecei a correr, fui correndo até perder o fôlego e não aguentar mais”, contou a mãe.
A Polícia Militar encontrou primeiro o carro, e, em seguida, os reféns perdidos na mata. Os dois passaram por atendimento médico.
O veículo utilizado para a abordagem foi achado, mas os sequestradores não haviam sido localizados até a última atualização desta reportagem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Bairro Jacaraípe Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados