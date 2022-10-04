Faca utilizada pelo suspeito durante o crime de estupro dentro de loja Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após estuprar a funcionária de uma loja no bairro Jardim Camburi , em Vitória , na tarde desta terça-feira (4). Segundo ocorrência da Polícia Militar , Moisés de Oliveira Santos chegou a filmar todo o crime, usando o celular do estabelecimento, e manteve a jovem de 19 anos sob ameaça de uma faca.

Segundo o major Isaac Rubim, comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar , o criminoso foi até a loja na manhã desta terça para averiguar o movimento. Moisés chegou a falar para a vendedora que iria voltar mais tarde para comprar um vestido para a mãe dele.

Your browser does not support the audio element. Bandido invade loja em Vitória, estupra funcionária e filma o crime

Na hora do almoço, o criminoso voltou ao local. Primeiro, esperou os clientes que estavam lá saírem. Em seguida, o homem trancou a porta por dentro e obrigou a jovem de 19 anos a ir para o provador, sob ameaça de uma faca.

A proprietária da loja foi verificar remotamente o movimento das câmeras e estranhou o que poderia estar acontecendo lá. "Ela ligou para a funcionária, que negou qualquer tipo de problema na loja (já que estava sendo ameaçada por uma faca). Mas a dona da loja percebeu que tinha algo errado e ligou para a polícia", completou o major.

CRIME FOI TODO FILMADO

Os policiais arrombaram a porta e conseguiram entrar. Antes de ser flagrado, o suspeito ainda apagou o vídeo do estupro, querendo se livrar da prova, mas a vítima conseguiu recuperar o arquivo na lixeira do celular e mostrar aos militares.

"Quando os policiais chegaram, ele veio justificando dizendo que era amigo da moça, mas ela negou e afirmou categoricamente para os policiais que havia sido violentada e mostrou a prova disso, porque o criminoso gravou com o celular da loja todo o estupro" Major Isaac Rubim - Comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar

Segundo o comandante, Moisés já tinha passagem criminal por estupro e roubo. "Não sei por que ele está solto cometendo o mesmo crime, violentando mulheres. Uma trabalhadora que estava em seu local de trabalho e ele foi lá cometer esse crime bárbaro. A polícia prendeu, fez seu trabalho, e espero que fique preso", ressaltou. O suspeito foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher.

A Polícia Civil informou que, além do cumprimento de mandado de prisão, Moisés de Oliveira Santos, de 34 anos, foi autuado pelos crimes de tentativa de roubo, ameaça, lesão corporal, estupro, exposição a perigo de contágio venéreo, violência psicológica contra a mulher, registro não autorizado de intimidade sexual (por estar filmando o ato), resistência e crime de falsa identidade.

A corporação informou ainda que o homem passou por teste viral, em que ficou constatado que ele era reagente para sífilis e, na manhã desta quarta-feira (5), foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A vítima fez exame de corpo de delito, passou por tratamento ambulatorial e pelo acolhimento da Assistência Social da Polícia Civil.