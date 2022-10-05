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Santa Martha

Adolescente é baleado durante o trabalho em peixaria de Vitória

Vítima de 17 anos foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), nesta quarta-feira (5)

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2022 às 14:25
Rua de Santa Martha, Vitória, onde adolescente foi baleado enquanto trabalhava
Rua de Santa Martha, Vitória, onde adolescente foi baleado enquanto trabalhava Crédito: Oliveira Alves
Um adolescente de 17 anos foi atingido por 10 tiros enquanto trabalhava em uma peixaria no bairro Santa Martha, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (5).
Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, o adolescente foi socorrido em estado gravíssimo e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.
Adolescente é baleado durante o trabalho em peixaria de Vitóri
Projétil no chão após adolescente ser baleado em Santa Martha, Vitória
Projétil no chão após adolescente ser baleado em Santa Martha, Vitória Crédito: Oliveira Alves
O suspeito do crime fugiu, mas, segundo a polícia, foi flagrado por câmeras de segurança da região. As imagens serão utilizadas para identificá-lo.
Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, o adolescente teria envolvimento com o tráfico de drogas.
*Com informações do g1 ES

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