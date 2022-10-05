Adolescente é baleado durante o trabalho em peixaria de Vitória

Um adolescente de 17 anos foi atingido por 10 tiros enquanto trabalhava em uma peixaria no bairro Santa Martha, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (5).
Segundo o repórter André Falcão, da TV Gazeta, o adolescente foi socorrido em estado gravíssimo e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.
Adolescente é baleado durante o trabalho em peixaria de Vitóri
O suspeito do crime fugiu, mas, segundo a polícia, foi flagrado por câmeras de segurança da região. As imagens serão utilizadas para identificá-lo.
Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, o adolescente teria envolvimento com o tráfico de drogas.
*Com informações do g1 ES