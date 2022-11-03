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Bairro Altoé

Mulher é encontrada morta em área de mata em Nova Venécia

Corpo foi achado na manhã desta quarta-feira (2). Polícia Civil informou que aguarda laudo do médico legista para saber a causa da morte da mulher de 34 anos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 nov 2022 às 11:39

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 11:39

Uma mulher de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta em uma área de mata no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (2). A Polícia Militar foi até o local e constatou o óbito, mas informou que não foi possível identificar no local o que pode ter causado a morte.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que o corpo passou por um exame perinecroscópico, mas não foi possível identificar a causa da morte. A corporação disse que aguarda o resultado do laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ter mais detalhes sobre o que motivou o óbito.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, informou em nota a Polícia Civil.

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