Morto após ser baleado em praça de Viana era dono de distribuidora

Jonathan Carvalho dos Santos, de 35 anos, que morreu após ser baleado em uma praça do bairro Canaã, em Viana, era dono de uma distribuidora de bebidas em Cariacica, também na Grande Vitória.





Segundo familiares, o suspeito do crime seria um empresário para quem Jhonatan devia dinheiro. Os dois teriam discutido durante a madrugada de domingo (14) e o atirador fugiu. O caso, no entanto, ainda é investigado pela Polícia Civil.





Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o caso aconteceu no Parque Linear de Canaã. Horas antes, o local recebeu uma festa com música ao vivo para torcedores acompanharem a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.





Embora o estabelecimento responsável pelo evento já tivesse encerrado as atividades, ainda havia muitas pessoas reunidas na praça e carros com som automotivo no momento do homicídio.





Segundo a Polícia Militar, Jonathan foi baleado por volta das 3h e chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, onde a morte foi constatada.





O caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Não há informações sobre o suspeito do crime.