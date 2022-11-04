Homem é preso por matar vítima com marretadas na cabeça em Castelo

O crime em Castelo foi cometido por marretadas na cabeça da vítima Crédito: Divulgação \ PC

De acordo com o boletim da PC, o suspeito compareceu à delegacia acompanhado de duas advogadas para informar o que aconteceu. Ele disse que teve um desentendimento com o filho da vítima e o motivo foi devido a ameaças de morte que recebeu.

O homem também relatou aos policiais que durante a discussão, o filho o agrediu com uma paulada na mão esquerda e o ameaçou com uma faca dizendo que iria matá-lo. Em seguida, o homem correu para dentro da casa dele e permaneceu por algumas horas.

Segundo o boletim, a vítima foi até a casa do homem com duas facas, proferindo novas ameaças de morte e entrou no imóvel sem permissão. “Temendo ser agredido e morto, (o suspeito) pegou uma marreta que possui e desferiu um golpe na cabeça (de Adail)”, divulgou a polícia.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, delegado Marcelo Meurer, aponta que o crime foi cometido por marretadas na cabeça. “Ao que tudo indica enquanto a vítima estava dormindo", comunicou.

Para a PC, o suspeito disse que não se recorda se desferiu um ou mais golpes, que por estar assustado e temendo que os filhos de Adail fizessem algo de mal contra a vida dele, fugiu indo para a cidade de Jerônimo Monteiro . Além disso, o homem contou já ter tido vários problemas com Adail e os filhos deles e, nessas ocasiões, chamou a Polícia Militar (PM) , que foi ao local.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim . Ele possuía um mandado de internação contra ele por problemas psiquiátricos, conforme informou a PC.