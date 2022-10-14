Homem dentro de carro com esposa e filho é morto a tiros em Castelo

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (13), na ES 166 – conhecida como Rodovia Fued Nemer – em Castelo , no Sul do Estado . O crime ocorreu quando Bruno Coelho de Brito estava dirigindo o carro, com a esposa grávida e o filho de cinco anos dentro do veículo – os dois não se feriram.

Bruno Coelho de Brito foi assassinado dentro do carro na ES 166, em Castelo Crédito: Divulgação | PMES

PM informou que um homem passou de moto atirando contra Bruno no momento em que ele estava dirigindo um Vokswagen Gol. Quando o veículo parou, o suspeito se aproximou e atirou mais vezes.

Para os militares, a esposa da vítima disse que o casal e o filho haviam saído de Castelo até o local do crime para dar uma recarga na bateria do carro. E quando o marido estava conduzindo o veículo, parou uma moto ao lado da porta do motorista com um indivíduo desferindo os disparos. O acusado seria uma pessoa conhecida e o motivo, segundo a mulher, seria um desacordo comercial.

Bruno estava em um Vokswagem Gol com a família quando foi morto a tiros em Castelo Crédito: Divulgação \ PM de Castelo

De acordo com a PM, a perícia identificou no local que Bruno foi atingido por quatro tiros, sendo um disparo no pescoço, dois na costela lado esquerdo e um no peito. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito foi identificado, mas não há informações sobre a motivação do crime.

Polícia Civil disse, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", completou.