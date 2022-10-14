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Crime na ES 166

Homem dentro de carro com esposa e filho é morto a tiros em Castelo

No momento do crime, Bruno Coelho de Brito estava com a esposa grávida e o filho de cinco anos – que não se feriram. Homicídio ocorreu na noite desta quinta-feira (13)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 out 2022 às 09:19

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 09:19

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (13), na ES 166 – conhecida como Rodovia Fued Nemer – em Castelo, no Sul do Estado. O crime ocorreu quando Bruno Coelho de Brito estava dirigindo o carro, com a esposa grávida e o filho de cinco anos dentro do veículo – os dois não se feriram.
Homem é morto a tiros enquanto estava no carro com a família em Castelo
Bruno Coelho de Brito foi assassinado dentro do carro na ES 166, em Castelo Crédito: Divulgação | PMES
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que Bruno morreu no local. A mulher e a criança não ficaram feridas.
A PM informou que um homem passou de moto atirando contra Bruno no momento em que ele estava dirigindo um Vokswagen Gol. Quando o veículo parou, o suspeito se aproximou e atirou mais vezes.
Para os militares, a esposa da vítima disse que o casal e o filho haviam saído de Castelo até o local do crime para dar uma recarga na bateria do carro. E quando o marido estava conduzindo o veículo, parou uma moto ao lado da porta do motorista com um indivíduo desferindo os disparos. O acusado seria uma pessoa conhecida e o motivo, segundo a mulher, seria um desacordo comercial.
Homem é morto a tiros enquanto estava no carro com a família em Castelo
Bruno estava em um Vokswagem Gol com a família quando foi morto a tiros em Castelo Crédito: Divulgação \ PM de Castelo
De acordo com a PM, a perícia identificou no local que Bruno foi atingido por quatro tiros, sendo um disparo no pescoço, dois na costela lado esquerdo e um no peito. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito foi identificado, mas não há informações sobre a motivação do crime.
Polícia Civil disse, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", completou.
Já o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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