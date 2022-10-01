Mulher quebra janelas de carro após descobrir traição em Castelo

Uma mulher de 43 anos quebrou as janelas de um carro após flagrar o marido, de 46 anos, a traindo com outra mulher no bairro Independência, em Castelo , no Sul do Estado . Um morador da região registrou o momento da destruição do veículo, na noite desta sexta-feira (31). Veja a seguir:

Segundo boletim do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) registrado na manhã deste sábado (1º), a mulher contou aos militares que procurou o marido pelo bairro, visto que, depois do flagra, ele fugiu conduzindo um veículo da marca Volkswagen, de cor branca.

Ela encontrou o carro estacionado em uma rua e, diante da emoção em razão do adultério, quebrou os vidros utilizando pedras, além de ocasionar diversos dados à lataria do veículo”, divulgou a polícia.

Questionada pelos policiais sobre a destruição, a mulher explicou que o motivo foi o flagrante da traição. “Afirmou, ainda, que o veículo danificado foi conquistado na constância dos cinco anos de casamento entre os dois, portanto, o bem também era dela e por isso ela poderia danificá-lo”, diz o boletim.

De acordo com a polícia, o homem não se apresentou no local. Já a mulher foi conduzida para formalizar a representação ou flagrante. O boletim policial foi registrado para futuros esclarecimentos e procedimentos futuros, comunicou a PM.