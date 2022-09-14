Mulher destrói janelas de Kombi estacionada em rua de Castelo

Uma mulher destruiu todas as janelas de uma Kombi na manhã desta quarta-feira (14), no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Imagens registradas por pessoas que presenciaram a cena mostram os danos causados ao icônico veículo da Volkswagen, que estava estacionado em via pública (veja acima).
De acordo com a Polícia Militar, a filha do dono do veículo relatou que a mulher danificou a Kombi bege e teria fugido do local, ameaçando retornar com uma arma. Não há informações sobre o que teria motivado a depredação ou a relação entre a suspeita e o proprietário do automóvel.
Ainda segundo a corporação, nenhum suspeito foi identificado no momento do fato. “A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado”, disse, em nota. Procurada, a Polícia Civil disse que, até a noite desta quarta-feira (14), não houve registro do caso.