Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Mulher destrói janelas de Kombi estacionada em rua de Castelo

Ela danificou o veículo de um homem e teria fugido do local, ameaçando voltar com uma arma; caso aconteceu nesta quarta-feira (14), no Centro da cidade
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 set 2022 às 20:51

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 20:51

Uma mulher destruiu todas as janelas de uma Kombi na manhã desta quarta-feira (14), no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Imagens registradas por pessoas que presenciaram a cena mostram os danos causados ao icônico veículo da Volkswagen, que estava estacionado em via pública (veja acima).
De acordo com a Polícia Militar, a filha do dono do veículo relatou que a mulher danificou a Kombi bege e teria fugido do local, ameaçando retornar com uma arma. Não há informações sobre o que teria motivado a depredação ou a relação entre a suspeita e o proprietário do automóvel.
Ainda segundo a corporação, nenhum suspeito foi identificado no momento do fato. “A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado”, disse, em nota. Procurada, a Polícia Civil disse que, até a noite desta quarta-feira (14), não houve registro do caso.

Veja Também

Táxi do crime: veículo usado em assaltos é apreendido em Vitória

Cadela vítima de maus-tratos morre dois dias após adoção em Mimoso do Sul

Motorista de app usa máscara para se passar por irmão e é detido no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados