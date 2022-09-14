Motorista de app usa máscara para se passar por irmão e é detido no ES

"Levamos esse tipo de denúncia sempre muito a sério. Segurança é prioridade para a Uber e a empresa está sempre buscando, por meio da tecnologia, fazer da sua plataforma a mais segura possível, de uma forma escalável, por meio de ferramentas de segurança que atuam antes, durante e depois de cada viagem.

No caso de potencial fraude, a Uber se coloca totalmente à disposição para colaborar com autoridades no curso das investigações, observando a legislação brasileira aplicável. Os esquemas de fraude estão em constante evolução e é por isso que a Uber está comprometida em atualizar e fortalecer seus processos internos para se proteger deles.

Nossas equipes de detecção de fraudes usam análises manuais e sistemas automatizados de aprendizado que analisam mais de 600 tipos de sinais diferentes à procura de comportamento fraudulento. Estamos constantemente implementando novos processos e tecnologias para evitar fraudes e aprimoramos o treinamento dos nossos agentes, enquanto seguimos trabalhando para ficar à frente dos golpes mais recentes."