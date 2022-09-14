Adolescente é raptada e agredida após voltar de evento religioso no ES

Uma adolescente de 17 anos foi agredida com socos na barriga após ser raptada e colocada em um carro, na madrugada desta terça-feira (13) no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ela retornava a pé para casa após um evento religioso.
De acordo com o registro policial, os militares foram acionados para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), no Centro de Vargem Alta, onde o caso foi denunciado. A mãe da vítima estava no local e relatou que a filha estava chegando em casa por volta das 2h da madrugada após participar de um evento religioso quando foi abordada por homens encapuzados.
A mulher relatou que os suspeitos colocaram a filha dela dentro de um veículo e circularam com a adolescente por cerca de 15 minutos. A jovem foi agredida por dois indivíduos com socos na barriga enquanto um terceiro suspeito dirigia.
Após as agressões, os criminosos teriam libertado a adolescente em frente à residência dela e fugiram. A PM disse que nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Vargem Alta e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.