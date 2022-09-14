Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vargem Alta

Adolescente é raptada e agredida após voltar de evento religioso no ES

Em relato à PM, mãe da jovem disse que a filha voltava a pé para casa quando foi colocada em um carro e agredida com socos na barriga. Depois, foi abandonada na porta da residência
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2022 às 13:13

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 13:13

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Caso é investigado pela Polícia Civil  Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma adolescente de 17 anos foi agredida com socos na barriga após ser raptada e colocada em um carro, na madrugada desta terça-feira (13) no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ela retornava a pé para casa após um evento religioso.
De acordo com o registro policial, os militares foram acionados para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), no Centro de Vargem Alta, onde o caso foi denunciado. A mãe da vítima estava no local e relatou que a filha estava chegando em casa por volta das 2h da madrugada após participar de um evento religioso quando foi abordada por homens encapuzados.
A mulher relatou que os suspeitos colocaram a filha dela dentro de um veículo e circularam com a adolescente por cerca de 15 minutos. A jovem foi agredida por dois indivíduos com socos na barriga enquanto um terceiro suspeito dirigia.
Após as agressões, os criminosos teriam libertado a adolescente em frente à residência dela e fugiram. A PM disse que nenhum suspeito foi detido no momento do fato.
Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Vargem Alta e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Veja Também

Servidor público aposentado é preso no ES com vídeos de crianças fazendo sexo

Mulher aceita convite para dançar forró e acaba estuprada em Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vargem Alta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados