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Operação Teimosia V

Servidor público aposentado é preso no ES com vídeos de crianças fazendo sexo

Homem de 62 anos foi preso em flagrante com centenas de arquivos de imagens e vídeos de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 set 2022 às 11:25

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 11:25

Servidor público é preso com vídeos de envolvendo crianças no ES
Servidor público é preso com vídeos envolvendo crianças no Espírito Santo Crédito: Polícia Federal
Um servidor público de 62 anos foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Durante o cumprimento do mandado de prisão, foram encontradas com o homem centenas de arquivos contendo material de abuso e exploração sexual infantil. 
Segundo a Polícia Federal, foram encontrados arquivos datados desde o ano de 2015. As investigações apontam que ele cometia o crime pelo qual foi preso, de forma continuada, há vários anos. A operação aconteceu no bairro Aquidaban, e o nome do suspeito não foi divulgado.
Para o repórter Thomaz Albano, TV Gazeta Sul, o delegado Lorenzo Espósito contou que, na casa do suspeito, foram apreendidos nove discos rígidos de computador – o que, segundo a PF, é incomum. Além disso, foram encontrados pen-drive, celular e memória SD de câmera fotográfica. O material apreendido será submetido à perícia técnica, com foco na identificação de possíveis vítimas.
Já o homem foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e será submetido a uma audiência de custódia. Ele poderá responder pela prática do delito de transmitir e armazenar material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, ambos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As penas podem chegar a dez anos de reclusão.

NÃO EXISTE PERFIL

Segundo o delegado Lorenzo Espósito, não existe um perfil de quem pratica esse tipo de crime. “Não existe perfil, além do fato da grande maioria ser homem. Não há um padrão de idade, grupo social, ético, religioso ou econômico”, ressaltou. Portanto, é muito importante prestar atenção na forma como os filhos usam a internet.
“A gente alerta aos pais para estarem próximos das suas crianças e dos seus adolescentes, observando com quem eles estão conversando, tendo muito diálogo. Hoje, o abuso, além de acontecer presencialmente, acontece por meio dos games, dos aplicativos e da internet”, informou.

INVESTIGAÇÕES

A prisão do servidor ocorreu no âmbito da Operação Teimosia V. A ação decorre de investigações sobre a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes no Espírito Santo.
As investigações começaram a partir do uso de ferramentas e técnicas investigativas que permitem a coleta de informações na internet e a identificação de usuários que frequentemente compartilham, armazenam, produzem ou comercializam esse tipo de arquivo na rede.
Servidor público aposentado é preso no ES com vídeos de crianças fazendo sexo

Atualização

14/09/2022 - 6:25
O delegado Lorenzo Espósito, da Polícia Federal, deu entrevista sobre o caso à TV Gazeta Sul. O texto foi atualizado.

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