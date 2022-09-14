Vídeo: homem come doces durante furto a confeitaria em Baixo Guandu

Um homem comendo doces em uma confeitaria: a cena seria totalmente comum, se não tivesse acontecido durante um furto. O crime em questão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (14), no Centro de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo . No estabelecimento, havia um celular, um HD externo e outros equipamentos de valor. Porém, o suspeito deixou todos e saiu levando R$ 250, algumas moedas e... quatro brownies.

A confeitaria foi inaugurada há cerca de um mês. A dona do estabelecimento, Bruna Bussular Franquini, conta que só percebeu o crime quando chegou de manhã para trabalhar. "Eu entrei pela porta dos fundos e vi a porta principal aberta, sendo que eu lembrava de a ter trancando na noite anterior. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa errada", relata.

"A primeira coisa que eu olhei foi o chão e vi o papelzinho do doce que ele tinha comido. Foi horrível: uma mistura de raiva e medo, por não saber se ele ainda estava lá" Bruna Bussular Franquini - Dona da confeitaria

Assim que percebeu o furto, ela olhou nas câmeras de segurança da loja. Nas imagens é possível ver o homem forçando a porta até conseguir entrar. Primeiro, ele vai até o caixa e furta o dinheiro. Depois, ele abre um armário, pega alguns doces, come ainda na loja, e vai embora levando outros quatro. Toda a ação ocorre em poucos minutos.