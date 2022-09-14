Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inusitado

Vídeo: homem come doces durante furto a confeitaria em Baixo Guandu

Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14), no Centro do município; suspeito furtou dinheiro em espécie e quatro brownies
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 set 2022 às 16:26

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 16:26

Um homem comendo doces em uma confeitaria: a cena seria totalmente comum, se não tivesse acontecido durante um furto. O crime em questão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (14), no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. No estabelecimento, havia um celular, um HD externo e outros equipamentos de valor. Porém, o suspeito deixou todos e saiu levando R$ 250, algumas moedas e... quatro brownies.
A confeitaria foi inaugurada há cerca de um mês. A dona do estabelecimento, Bruna Bussular Franquini, conta que só percebeu o crime quando chegou de manhã para trabalhar. "Eu entrei pela porta dos fundos e vi a porta principal aberta, sendo que eu lembrava de a ter trancando na noite anterior. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa errada", relata.
"A primeira coisa que eu olhei foi o chão e vi o papelzinho do doce que ele tinha comido. Foi horrível: uma mistura de raiva e medo, por não saber se ele ainda estava lá"
Bruna Bussular Franquini - Dona da confeitaria
Assim que percebeu o furto, ela olhou nas câmeras de segurança da loja. Nas imagens é possível ver o homem forçando a porta até conseguir entrar. Primeiro, ele vai até o caixa e furta o dinheiro. Depois, ele abre um armário, pega alguns doces, come ainda na loja, e vai embora levando outros quatro. Toda a ação ocorre em poucos minutos.
Nesta manhã, a proprietária da confeitaria contou que reforçou a segurança da porta do estabelecimento e colocou alarme no local. Bruna também afirmou que que vai até a delegacia do município para registrar o boletim de ocorrência, a fim de que o crime seja investigado e o suspeito responsabilizado.

Veja Também

Táxi do crime: veículo usado em assaltos é apreendido em Vitória

Adolescente é raptada e agredida após voltar de evento religioso no ES

Professor é agredido com socos e chutes em faculdade em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Baixo Guandu Polícia Civil ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama
Carro invadiu imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari
Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados