Professor é agredido com socos e chutes em faculdade em Vila Velha

Mãos do professor machucadas após a agressão na faculdade em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um professor foi agredido dentro de uma faculdade particular ao lado da prefeitura no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta de 17h desta terça-feira (13). A vítima relatou à Polícia Civil que após ser golpeado com chutes e socos, os agressores afirmaram: “Isso é para você aprender a não bater em mulher”.

A vítima contou ainda ter sido abordada por três indivíduos na frente da faculdade onde ele trabalha. Um deles se aproximou do professor e perguntou pelo nome dele. Com medo, o homem saiu correndo e entrou na faculdade.

Os indivíduos correram atrás do professor – que tentou se esconder em uma sala, mas os homens arrombaram a porta e começaram a agredi-lo com um rodo encontrado no caminho, além de socos e chutes.

O professor chegou a entrar em luta corporal com dois dos três homens e percebeu que um deles portava uma arma de fogo. As agressões só pararam quando os agressores perceberam uma movimentação de pessoas no prédio.

"Eu tinha andado uns 20 metros para dentro e quando eu ia ter acesso à escadaria para o hall principal, três pivetes, vamos dizer assim, me chamaram lá de fora pelo meu nome e pediram para eu ir lá fora que eles queriam falar algo comigo. Saí correndo pelas escadas, no interior da faculdade", relatou o professor à reportagem da TV Gazeta.

Estudantes de outra escola onde o professor dá aulas contaram que, no mesmo dia, por volta das 16h50 – minutos antes de irem à faculdade – dois homens apareceram com uma foto do docente, perguntando se os jovens o conheciam e se ele ainda estava na unidade. Os agressores ainda levaram uma bolsa da vítima contendo celular, dinheiro, cartões, notebook e CNH.

"Eram três: um ficou mais distante e os outros dois vieram para cima de mim. Sendo que um deles veio com o braço e outro pegou um rodo e me agrediu com o cabo. Com um desses eu entrei em luta corporal, fomos ao chão. O que me agrediu com o rodo sacou uma arma" X. - Professor agredido

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio do 7º Distrito Policial e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", informou em nota.

PROFESSOR SUSPEITA DA EX-COMPANHEIRA

Em relato à reportagem da TV Gazeta, o professor disse que desconfia que a agressão ocorreu a mando da ex-companheira. Segundo ele, a mulher, com 11 registros na polícia, o ameaça constantemente.

"Eu tenho áudios gravados dela, dizendo para eu tomar cuidado com a minha vida. Eu falo para ela: 'Por quê? Você vai me matar?' e ela diz: 'Não necessariamente eu, mas eu posso mandar alguém'", finalizou.

O QUE DIZ A FACULDADE

Em nota, a Faculdade Novo Milênio afirmou que o ocorrido foi um acontecimento pontual, envolvendo um dos professores em situação iniciada fora da instituição.

“Assim que o ocorrido foi percebido, a polícia foi acionada e o caso encerrado. A Faculdade Novo Milênio reforça que além dos envolvidos, nenhum aluno, colaborador ou presentes à Instituição sofreu qualquer tipo de ameaça, ou prejuízo com o caso pontual”, afirma o texto.

“A Faculdade Novo Milênio já prestou esclarecimentos às autoridades e continua a disposição para aqueles que necessitem de qualquer outra informação. A Faculdade reitera repúdio a qualquer tipo de violência, continua primando não só pela qualidade de ensino, mas também pela segurança e bem-estar dos presentes na instituição”, finaliza.