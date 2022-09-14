Táxi do crime: veículo usado em assaltos é apreendido em Vitória

O veículo, um Chevrolet Prisma de cor branca, foi apreendido nesta quarta-feira (14), em Bento Ferreira, em Vitória

De acordo com o comandante da Guarda Civil de Vitória, Fábio Rebello, o motorista passava de carro, observando o movimento das lojas, antes de os suspeitos decidirem qual estabelecimento seria o alvo.

Dentro do automóvel, os agentes encontraram mais de R$ 1.200 e 4 dólares. A quantia causou estranhamento no delegado Fabrício Dutra, que apontou ser incomum que taxistas armazenem tanto dinheiro. Segundo ele, o condutor deverá explicar o envolvimento nos assaltos.