Táxi do crime: veículo usado em assaltos é apreendido em Vitória

Com identificação de Cariacica, um táxi usado em dois assaltos a farmácias em Vitória foi apreendido na manhã desta quarta-feira (14) pela Guarda Municipal da Capital, em Bento Ferreira. O condutor, que tem 56 anos, mas cujo nome não foi divulgado, acabou detido. Ele tem passagens por desacato e resistência à ação policial. Dois suspeitos de terem participado dos crimes ainda são procurados.
Segundo a corporação municipal, o táxi deu apoio em dois assaltos: um na Mata da Praia, na última segunda-feira (12); e outro na Praia do Canto, na tarde dessa terça-feira (13) – mesmo dia em que o veículo também foi usado em uma tentativa de roubo perto da Terceira Ponte.
De acordo com o comandante da Guarda Civil de Vitória, Fábio Rebello, o motorista passava de carro, observando o movimento das lojas, antes de os suspeitos decidirem qual estabelecimento seria o alvo.
Dentro do automóvel, os agentes encontraram mais de R$ 1.200 e 4 dólares. A quantia causou estranhamento no delegado Fabrício Dutra, que apontou ser incomum que taxistas armazenem tanto dinheiro. Segundo ele, o condutor deverá explicar o envolvimento nos assaltos.
Questionada, a Prefeitura de Cariacica informou que a permissão do carro apreendido está renovada e legalizada. No entanto, para dirigir o veículo é necessário estar cadastrado junto à administração municipal – o que não foi possível verificar devido ao nome do motorista não ter sido divulgado.
Após a detenção do homem, a reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o condutor foi autuado e para onde foi levado. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.
Atualização
14/09/2022 - 3:15
Detalhes sobre a apreensão foram divulgados em coletiva de imprensa concedida na tarde desta quarta-feira (14). A Prefeitura de Cariacica também respondeu à demanda feita pela reportagem. O texto foi atualizado.