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Violência contra a mulher

'Me fiz de morta', diz estudante que teve as mãos amputadas em ataque com foice no Ceará

O crime ocorreu no início do mês. A vítima segue em recuperação, sem previsão de alta

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 15:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2026 às 15:50
A estudante continua internada, mas já fez progressos na recuperação da cirurgia para reimplante das mãos
A estudante continua internada, mas já fez progressos na recuperação da cirurgia para reimplante das mãos Eduardo Anizelli/Folhapress
"Eu me fiz de morta. Realmente, me fiz de morta", contou a estudante Ana Clara Oliveira, 21, sobre como escapou da morte, em um ataque feito pelo cunhado a mando do namorado dela.
A declaração foi dada ao Fantástico, da TV Globo.
A tentativa de feminicídio ocorreu em 1º de maio, na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará. Ela teve as duas mãos amputadas pelo cunhado, que usava uma foice.
Ainda internada e com as mãos enfaixadas, ela falou sobre a alegria das primeiras conquistas na recuperação.
"A felicidade é enorme que eu estou conseguindo mexer os meus dedos. É um sentimento de gratidão", comemorou.
Ana Clara contou que ela e Ronivaldo Rocha dos Santos, 40, estavam juntos havia dois anos.
"No início, ele não demonstrava que era essa pessoa agressiva, mas, com o passar do tempo, ele começou a ser aquela pessoa agressiva. Ultimamente, estavam existindo confusões frequentes, no meio da rua, em restaurante, por ciúmes, [ele ficou] uma pessoa altamente ciumenta", afirmou à reportagem.
Imagens de câmeras de monitoramento mostraram quando Ronivaldo e Ana Clara discutiram na frente da casa onde viviam. Ela disse que ele não entraria na residência.
Ela admitiu que jogou uma pedra que quebrou o para-brisa do veículo dele.
Ronivaldo saiu do local, buscou o irmão, Evangelista Rocha dos Santos, 34, e os dois retornaram à casa. Evangelista, que estava com uma foice, pulou o muro para entrar na casa onde estava a estudante. Ronivaldo ficou do lado de fora incentivando o irmão a matar sua companheira.
A estudante está passando por sessões de fisioterapia e já consegue mexer os dedos.
Não há previsão de alta do hospital, mas a equipe médica afirma estar otimista com a recuperação.
"É um processo lento, uma evolução lenta. Que certamente ela seguindo as orientações, cada uma delas a seu tempo, ela vai conseguir uma ótima função, vai poder usar as mãos para executar funções diárias de trabalho, certamente", afirmou o médico Valberto Barbosa Filho.
Ana Clara disse que quer ajudar outras mulheres vítimas de violência.
"Eu escondi muitas vezes. Que as mulheres que hoje passam por isso saiam. P rocurem uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Eu vou estar aqui para ajudar. Eu sou um testemunho muito lindo e que quer levar isso em frente", disse.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, dois homens foram presos em flagrante por tentativa de feminicídio.
A pasta não disse se eles constituíram advogados. A Folha de S.Paulo não conseguiu identificar quem é o responsável pela defesa dos irmãos.
Em depoimento à Polícia Civil, os dois afirmaram que a motivação da discussão seriam supostas transferências bancárias feitas por Ana Clara da conta de Ronivaldo para a dela. Segundo os investigadores, Evangelista teria confessado ter dado os golpes com a foice, enquanto Ronivaldo teria alegado não se lembrar de grande parte dos acontecimentos após ingerir bebida alcoólica.
Os dois suspeitos foram autuados por tentativa de feminicídio e transferidos para uma unidade prisional em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza.

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