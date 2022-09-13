Mulher aceita convite para dançar forró e acaba estuprada em Fundão

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (13), em Fundão , suspeito de estuprar uma mulher de 59 anos durante uma festa de forró que aconteceu no mesmo município, no dia 8 de maio deste ano.

A vítima relatou à Polícia Civil que estava na festa quando foi chamada pelo suspeito para dançar. Nesse momento, ele encostou um objeto cortante nas costas dela e a ordenou que fosse para a área externa com ele.

"No estacionamento, o homem arrancou as roupas da mulher com violência e tentou estrangulá-la. Ela foi agredida com socos e tapas e ameaçada de morte" Rodrigo Peçanha - Delegacia de Polícia de Fundão

"O homem afirmou que iria sufocar a mulher, matá-la e jogar o cadáver no rio. Ele disse ainda que, caso a vítima prestasse queixa, ela morreria. Também disse que era ‘o estuprador de Timbuí’", relatou o delegado Rodrigo Peçanha, titular da Delegacia de Polícia de Fundão.

As investigações mostraram que, no momento do estupro, um veículo ligou o farol na direção da vítima e do suspeito, o que fez com que o homem fugisse e deixasse a vítima desacordada no local. Um segurança do estabelecimento ajudou a vítima, que procurou a Polícia Civil.

Junto às autoridades, ela foi encaminhada para um exame de lesão corporal, que confirmou a violência sexual. No entanto, o suspeito se recusou a ceder material genético para comparação de perfil – o que poderia atestar que o sêmen encontrado nas roupas íntimas da vítima era dele.

"Com base na identificação feita pela vítima e nos depoimentos prestados por testemunhas, a prisão preventiva do acusado foi decretada", ressaltou o delegado. O suspeito prestou depoimento na Delegacia de Polícia de Fundão e foi encaminhado ao sistema prisional.