Caminhão carregado de galinhas tomba em acidente em rodovia de Castelo

Um caminhão carregado de galinhas tombou na ES 166, na altura da localidade de Santa Justa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 5h40 e, devido ao tombamento, a rodovia chegou a ser interditada, mas um das faixas já foi liberada.
A rodovia liga o município de Venda Nova do Imigrante a Castelo, e o motorista descia a serra, sentido Castelo. Segundo a PM, o condutor do caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com dores nas costas. O motorista, segundo a polícia, tem 46 anos e foi levado para a Santa Casa de Castelo.
Caminhão de galinhas tomba na serra de Castelo
Motoristas que passaram pelo local registram vários animais mortos no meio da rodovia após o acidente. O caminhão foi puxado para o lado, com ajuda de um guincho, para desobstruir a pista. Segundo a Polícia Militar, as duas faixas foram liberadas. A carga foi removida e o veículo retirado da rodovia.