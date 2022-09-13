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Motorista ferido

Caminhão carregado de galinhas tomba em acidente em rodovia de Castelo

Segundo a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 5h40 na ES 166. Devido ao tombamento, a rodovia chegou a ser interditada, mas um das faixas já foi liberada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 set 2022 às 09:30

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 09:30

Um caminhão carregado de galinhas tombou na ES 166, na altura da localidade de Santa Justa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 5h40 e, devido ao tombamento, a rodovia chegou a ser interditada, mas um das faixas já foi liberada.
A rodovia liga o município de Venda Nova do Imigrante a Castelo, e o motorista descia a serra, sentido Castelo. Segundo a PM, o condutor do caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com dores nas costas. O motorista, segundo a polícia, tem 46 anos e foi levado para a Santa Casa de Castelo. 

Caminhão de galinhas tomba na serra de Castelo

Motoristas que passaram pelo local registram vários animais mortos no meio da rodovia após o acidente. O caminhão foi puxado para o lado, com ajuda de um guincho, para desobstruir a pista. Segundo a Polícia Militar, as duas faixas foram liberadas. A carga foi removida e o veículo retirado da rodovia. 

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