Acidente entre carretas é registrado na Avenida Leitão da Silva em Vitória

Batida no cruzamento da Leitão da Silva com a Maruípe complica trânsito Crédito: Luciney Araújo

Atualização Após publicação desta matéria, às 7h50 a Guarda Municipal informou que o trânsito foi liberado na Avenida Leitão da Silva. A matéria foi atualizada.

Um acidente envolvendo duas carretas no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Maruípe complica o trânsito na manhã desta terça-feira (13). Nas imagens do cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, é possível ver que um dos veículos ficou com a cabine bastante destruída.

A Guarda Municipal de Vitória informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e destacou que um trecho da Avenida Leitão da Silva chegou a ser interditado, entre a Avenida Maruípe e um hospital particular.

Às 7h50, a Guarda informou que o trânsito está fluindo nas duas avenidas e apenas uma faixa da Avenida Maruípe se encontra interditada para a retirada da carreta, que aguarda a chegada do guincho. Por conta da interdição, o trânsito na via estava complicado no sentido Reta da Penha por volta de 8h.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar informou à produção da TV Gazeta que o autor de uma das carretas foi multado por atraso no licenciamento do veículo. Segundo a corporação, não houve vítimas.