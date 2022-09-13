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Em cruzamento

Acidente entre carretas é registrado na Avenida Leitão da Silva em Vitória

Batida entre duas carretas interditou trecho da Leitão da Silva entre a Avenida Maruípe e um hospital particular, segundo informações da Guarda Municipal
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 set 2022 às 07:01

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 07:01

Batida no cruzamento da Leitão da Silva com a Maruípe complica trânsito Crédito: Luciney Araújo

Atualização

13/09/2022 - 7:59
Após publicação desta matéria, às 7h50 a Guarda Municipal informou que o trânsito foi liberado na Avenida Leitão da Silva. A matéria foi atualizada.
Um acidente envolvendo duas carretas no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Maruípe complica o trânsito na manhã desta terça-feira (13). Nas imagens do cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, é possível ver que um dos veículos ficou com a cabine bastante destruída. 
A Guarda Municipal de Vitória informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e destacou que um trecho da Avenida Leitão da Silva chegou a ser interditado, entre a Avenida Maruípe e um hospital particular.
Às 7h50, a Guarda informou que o trânsito está fluindo nas duas avenidas e apenas uma faixa da Avenida Maruípe se encontra interditada para a retirada da carreta, que aguarda a chegada do guincho. Por conta da interdição, o trânsito na via estava complicado no sentido Reta da Penha por volta de 8h.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar informou à produção da TV Gazeta que o autor de uma das carretas foi multado por atraso no licenciamento do veículo. Segundo a corporação, não houve vítimas. 
Trecho da Avenida Maruípe interditado na manhã desta terça-feira (13)  Crédito: Guarda de Vitória
 

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Acidente Grande Vitória Avenida Leitão da Silva
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