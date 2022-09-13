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Tabajara

Homem morre atropelado em acidente na BR 101, em Cariacica

Elias Omar de Oliveira, de 43 anos, morreu no local, na noite desta segunda-feira (12); este é o segundo atropelamento com morte em menos de dez dias no trecho
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 set 2022 às 21:32

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 21:32

Exatamente um dia antes do aniversário, um homem de 43 anos, identificado como Elias Omar de Oliveira, morreu atropelado por um caminhão na BR 101, em Tabajara, Cariacica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (12), na altura do quilômetro 291. 
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas disseram que Elias tinha acabado de descer de um ônibus do Sistema Transcol quando tentou atravessar a rodovia e acabou atropelado. O motorista disse para a polícia que não viu a vítima e que não teve tempo de parar o caminhão antes de atingi-la.
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que o caso foi registrado às 18h44 no sentido Norte (Serra). "Uma pessoa faleceu no local. Além da PRF, foram acionados Samu e Polícia Civil. A faixa dois no sentido Norte está com interdição para atendimento", completou.

SEGUNDA MORTE NO MESMO LOCAL EM MENOS DE 10 DIAS

Segundo a PRF, o acidente aconteceu no mesmo trecho onde o vendedor Diego Jabes Sá Silva Rodrigues, de 31 anos, morreu atropelado no último dia 3, enquanto atravessava a pista em direção à própria casa. Na ocasião, ele foi atingido e arremessado por cerca de 10 metros, morrendo ainda no local.
De acordo com testemunhas, depois do atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. O irmão de Diego, Jackson Sá, contou que foi avisado por um amigo de que o irmão havia sido atropelado. Ele disse que o condutor apresentava sinais de embriaguez.
"Um amigo nosso da rua avisou que meu irmão tinha sido atropelado no contorno. A primeira reação que eu tive foi sair correndo para saber o que eu poderia fazer. Ele aparentava estar muito nervoso, embriagado. Eu falei ‘rapaz, você matou meu irmão, você é doido’ e ele falou ‘eu não vi ele, ele entrou na minha frente’", disse.
Ademildo Rodrigues, pai de Diego, disse que a morte do filho é uma dor muito grande, ainda mais pela forma repentina como aconteceu. "É uma dor muito grande. Você cria com muita luta, quando chega alguém que ceifa a vida sem esperar. Só Deus mesmo", lamentou.

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