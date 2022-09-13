Homem morre atropelado em acidente na BR 101, em Cariacica

TV Gazeta, testemunhas disseram que Elias tinha acabado de descer de um ônibus do Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, testemunhas disseram que Elias tinha acabado de descer de um ônibus do Sistema Transcol quando tentou atravessar a rodovia e acabou atropelado. O motorista disse para a polícia que não viu a vítima e que não teve tempo de parar o caminhão antes de atingi-la.

A Eco101, concessionária que administra a via, informou que o caso foi registrado às 18h44 no sentido Norte (Serra). "Uma pessoa faleceu no local. Além da PRF, foram acionados Samu e Polícia Civil. A faixa dois no sentido Norte está com interdição para atendimento", completou.

SEGUNDA MORTE NO MESMO LOCAL EM MENOS DE 10 DIAS

Segundo a PRF, o acidente aconteceu no mesmo trecho onde o vendedor Diego Jabes Sá Silva Rodrigues, de 31 anos, morreu atropelado no último dia 3, enquanto atravessava a pista em direção à própria casa. Na ocasião, ele foi atingido e arremessado por cerca de 10 metros, morrendo ainda no local.

De acordo com testemunhas, depois do atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. O irmão de Diego, Jackson Sá, contou que foi avisado por um amigo de que o irmão havia sido atropelado. Ele disse que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

"Um amigo nosso da rua avisou que meu irmão tinha sido atropelado no contorno. A primeira reação que eu tive foi sair correndo para saber o que eu poderia fazer. Ele aparentava estar muito nervoso, embriagado. Eu falei ‘rapaz, você matou meu irmão, você é doido’ e ele falou ‘eu não vi ele, ele entrou na minha frente’", disse.