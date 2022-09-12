Dono de trailer de lanches é morto com facada no pescoço em Viana

Carro de Vinicius Nascimento (destaque) foi deixado em Marcílio de Noronha Crédito: Fabricio Christ | Arquivo pessoal

Um jovem, identificado como Vinicius Nascimento Souza, de 27 anos, foi morto com uma facada no pescoço. O corpo do comerciante, que era dono de um trailer de lanches, foi encontrado por populares em um terreno baldio no bairro Primavera, em Viana , no início da manhã desta segunda-feira (12).

O último contato de Vinicius com a família foi por volta das 2 horas da madrugada de segunda (12). A família relatou à TV Gazeta que o jovem era usuário de drogas, mas não teria envolvimento com o tráfico.

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, familiares do jovem estiveram no terreno baldio, mas, abalados, não quiseram gravar entrevista. Não há informações sobre a motivação do crime. De acordo com familiares, o comerciante também havia começado a trabalhar como motorista de aplicativo há alguns dias.

O carro de Vinicius foi deixado em Marcílio de Noronha, a um quilômetro do local onde o corpo do comerciante foi encontrado. Peritos da Polícia Civil trabalham para levantar mais provas. A suspeita inicial é que ele tenha sido morto dentro do veículo.

Segundo testemunhas contaram à TV Gazeta, o carro foi abandonado na rua por volta das 5h desta segunda (12). Foram encontradas marcas de sangue e pertences da vítima no veículo.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Militar confirmou que a vítima apresentava um corte no pescoço. Nenhum suspeito foi detido no momento do crime e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.