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Crime

Dono de trailer de lanches é morto com facada no pescoço em Viana

Corpo do comerciante foi encontrado em um terreno baldio no bairro Primavera; já o carro dele foi deixado em Marcílio de Noronha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2022 às 12:28

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 12:28

Homem foi morto com facada no pescoço em Cariacica
Carro de Vinicius Nascimento (destaque) foi deixado em Marcílio de Noronha Crédito: Fabricio Christ | Arquivo pessoal
Um jovem, identificado como Vinicius Nascimento Souza, de 27 anos, foi morto com uma facada no pescoço. O corpo do comerciante, que era dono de um trailer de lanches, foi encontrado por populares em um terreno baldio no bairro Primavera, em Viana, no início da manhã desta segunda-feira (12).
O último contato de Vinicius com a família foi por volta das 2 horas da madrugada de segunda (12). A família relatou à TV Gazeta que o jovem era usuário de drogas, mas não teria envolvimento com o tráfico. 
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, familiares do jovem estiveram no terreno baldio, mas, abalados, não quiseram gravar entrevista. Não há informações sobre a motivação do crime. De acordo com familiares, o comerciante também havia começado a trabalhar como motorista de aplicativo há alguns dias.
O carro de Vinicius foi deixado em Marcílio de Noronha, a um quilômetro do local onde o corpo do comerciante foi encontrado. Peritos da Polícia Civil trabalham para levantar mais provas. A suspeita inicial é que ele tenha sido morto dentro do veículo.
Segundo testemunhas contaram à TV Gazeta, o carro foi abandonado na rua por volta das 5h desta segunda (12). Foram encontradas marcas de sangue e pertences da vítima no veículo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar confirmou que a vítima apresentava um corte no pescoço. Nenhum suspeito foi detido no momento do crime e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência estava em andamento até o fim da manhã de segunda (12).

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