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Violência

Homem é morto a tiros em Nova Rosa da Penha II, Cariacica

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a vítima já teve passagem no sistema penitenciário por porte ilegal de arma de fogo e roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2022 às 17:23

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 17:23

DHPP
Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem identificado como Felipe Pereira da Silva, de 25 anos, foi morto a tiros, na tarde deste domingo (11), em Nova Rosa da Penha II, Cariacica. Populares relataram à reportagem da TV Gazeta que a vítima  já esteve presa.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Felipe Pereira da Silva já teve passagem no sistema penitenciário por porte ilegal de arma de fogo e roubo.
Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 13h deste domingo (11), um homem ferido por disparos de arma de fogo foi encontrado caído no quintal de uma residência no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o óbito da vítima, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.
A corporação destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

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