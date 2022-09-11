Dois amigos levaram um susto após serem vítimas de assalto no início da noite deste sábado (10), em Cariacica. Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, uma mulher de 31 anos dirigia um carro, quando parou em um trecho da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Tabajara, para pegar o amigo.

Ela contou à polícia que, assim que o amigo entrou no carro, um ladrão armado invadiu o veículo e se sentou no banco de trás. O criminoso obrigou o rapaz a trocar de lugar com a amiga e dirigir o carro, no sentido Serra. Desesperada, a mulher falou para o bandido que estava grávida e passando mal, e pediu para sair do carro. O pedido foi acatado e o suspeito a deixou próximo a uma base da Eco101, na Serra, onde ela pediu socorro.

Your browser does not support the audio element. Amigos têm carro roubado em Cariacica e são abandonados na Serra

As Polícias Militar e Rodoviária Federal foram acionadas e fizeram buscas. O homem foi abandonado pelo criminoso em um outro ponto da Serra e depois fugiu com o carro. Ninguém foi detido e o veículo não foi localizado.

Segundo a Eco101, o Centro de Controle Operacional (CCO) "não registrou evento com essas características".

A reportagem também demandou a PRF sobre a ocorrência. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso será investigado por uma unidade policial. "Para que possamos verificar os detalhes do andamento dessa investigação e a delegacia que está responsável, é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima", destacou.

A corporação orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online (delegaciaonline.sesp.es.gov.br), para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

"A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", finalizou o texto.