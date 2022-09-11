Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Amigos têm carro roubado em Cariacica e são abandonados na Serra

Segundo relato de uma das vítimas, criminoso aproveitou o momento em que ela parou o veículo para dar carona ao amigo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2022 às 13:35

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 13:35

Dois amigos levaram um susto após serem vítimas de assalto no início da noite deste sábado (10), em Cariacica. Segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, uma mulher de 31 anos dirigia um carro, quando parou em um trecho da Rodovia do Contorno, na altura do bairro Tabajara, para pegar o amigo.
Ela contou à polícia que, assim que o amigo entrou no carro, um ladrão armado invadiu o veículo e se sentou no banco de trás. O criminoso obrigou o rapaz a trocar de lugar com a amiga e dirigir o carro, no sentido Serra. Desesperada, a mulher falou para o bandido que estava grávida e passando mal, e pediu para sair do carro. O pedido foi acatado e o suspeito a deixou próximo a uma base da Eco101, na Serra, onde ela pediu socorro.
Amigos têm carro roubado em Cariacica e são abandonados na Serra
As Polícias Militar e Rodoviária Federal foram acionadas e fizeram buscas. O homem foi abandonado pelo criminoso em um outro ponto da Serra e depois fugiu com o carro. Ninguém foi detido e o veículo não foi localizado. 
Segundo a Eco101, o Centro de Controle Operacional (CCO) "não registrou evento com essas características".
A reportagem também demandou a PRF sobre a ocorrência. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso será investigado por uma unidade policial. "Para que possamos verificar os detalhes do andamento dessa investigação e a delegacia que está responsável, é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima", destacou. 
A corporação orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online (delegaciaonline.sesp.es.gov.br), para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.
"A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", finalizou o texto. 

Atualização

12/09/2022 - 6:45
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou com nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

Veja Também

Sequestro de vereadora no ES foi planejado para expandir o tráfico de drogas

Sequestro que acabou em morte de advogada na Serra segue sem julgamento

Vídeo: mulher é arrastada pelos cabelos em sequestro em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica rodovia do contorno Serra Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados