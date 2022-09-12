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Norte do ES

Três pessoas são baleadas em frente a um bar em Linhares

Vítimas são duas mulheres e um homem, que foram socorridos e levados para um hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 set 2022 às 11:44

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 11:44

Três pessoas foram baleadas na noite de domingo (11) no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As vítimas, duas mulheres e um homem, foram socorridas e levadas para um hospital da região. Segundo informações da Polícia Militar, os disparos aconteceram na frente de um bar. Ainda não se sabe sobre a motivação do crime.
Uma das vítimas levou um tiro no pé esquerdo, outra foi baleada no abdômen e a terceira teria sido atingida por um disparo no antebraço esquerdo. Não há, até o momento, mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.
Policiais perguntaram para duas das vítimas sobre quem seria o autor do crime, mas elas não souberam informar. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito foi detido, por enquanto. De acordo com a polícia, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
Delegacia Regional de Linhares
Caso é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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