Três pessoas são baleadas em frente a um bar em Linhares

Uma das vítimas levou um tiro no pé esquerdo, outra foi baleada no abdômen e a terceira teria sido atingida por um disparo no antebraço esquerdo. Não há, até o momento, mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Policiais perguntaram para duas das vítimas sobre quem seria o autor do crime, mas elas não souberam informar. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito foi detido, por enquanto. De acordo com a polícia, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.