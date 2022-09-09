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Cliente se assustou

Motoboy tem moto roubada ao fazer entrega em Linhares; veja vídeo

Câmera flagrou momento em que assaltante rende o entregador quando ele atendia um cliente – que estava com duas crianças e se assustou com o crime
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 set 2022 às 13:30

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 13:30

Um criminoso rendeu um motoboy e roubou a moto dele no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem passa caminhando pela calçada enquanto a vítima fazia uma entrega. Em seguida, o bandido chega a apontar para a vítima, rouba a moto e foge com o veículo. O cliente que estava sendo atendido no momento do crime estava acompanhado de duas crianças e se esconde, assustado.
As imagens mostram que o entregador ainda consegue retirar a carga da Honda Bros 160 antes de o assaltante fugir com a moto. Foi tudo muito rápido, a ação durou menos de um minuto. O roubo aconteceu na rua Xavante e, segundo a Polícia Militar, a moto foi recuperada na manhã desta sexta (8) com ajuda de colegas do motoboy.
A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia e quando chegou ao local não encontrou mais a vítima. Também não localizou testemunhas. Momentos depois, a PM teve acesso ao vídeo, que foi compartilhado por redes sociais. 
Colegas de trabalho do entregador encontraram o assaltante com a moto na manhã desta sexta-feira (9) no bairro Santa Cruz e o perseguiram, até que o indivíduo deixou a moto e saiu correndo. O veículo foi recuperado e entregue ao motoboy.
O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, disse que as imagens vão auxiliar no trabalho da Polícia Civil – que investiga o crime. “Nós ainda não prendemos o assaltante, mas temos as imagens, que estão amplamente divulgadas, e vamos trabalhar na identificação do autor deste crime”, disse.

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