Motoboy tem moto roubada ao fazer entrega em Linhares; veja vídeo

Um criminoso rendeu um motoboy e roubou a moto dele no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem passa caminhando pela calçada enquanto a vítima fazia uma entrega. Em seguida, o bandido chega a apontar para a vítima, rouba a moto e foge com o veículo. O cliente que estava sendo atendido no momento do crime estava acompanhado de duas crianças e se esconde, assustado.