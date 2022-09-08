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Investigação

Menino pede ajuda para vizinha e conta que foi abusado pelo avô em Linhares

Criança de oito anos conseguiu fugir no momento do abuso; Conselho Tutelar do município foi acionado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 set 2022 às 12:31

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 12:31

Um menino de 8 anos pediu ajuda para uma vizinha na tarde de quarta-feira (7) e contou que foi abusado sexualmente pelo próprio avô em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O Conselho Tutelar do município foi acionado pela vizinha. Segundo o órgão, a criança relatou que conseguiu fugir no momento do abuso e pedir ajuda. O nome dos envolvidos e informações sobre o local onde o caso ocorreu não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.
O menino morava com os avós e, de acordo com o Conselho Tutelar, não frequentava a escola. A vizinha, que faz parte da rede de apoio do órgão no bairro onde o caso ocorreu, informou que era por volta das 16 horas quando a criança foi até a casa dela e relatou o abuso.
Menino pede ajuda para vizinha e conta que foi abusado pelo avô em Linhares
Em casos de estupro, o Conselho informou que a primeira ação é afastar a vítima do abusador até que as outras medidas cabíveis, como boletim de ocorrência e exames médicos, possam ser adotadas.
Como já era fim de tarde, o Conselho Tutelar decidiu que a criança poderia permanecer aos cuidados da vizinha até o dia seguinte. Na manhã desta quinta-feira (8), conselheiros foram até o local e prestaram o atendimento necessário ao menino. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, na tarde desta quinta (8), a vizinha informou que recebeu a criança acompanhada dos filhos dela e, depois das primeiras conversas, o menino relatou como o avô agia.
"Ele veio com os meus filhos e uma colega até a minha casa e ficou sentado em uma cadeira na área de serviço. Quando entrou,  perguntei o nome dele, a idade e se estudava. Ele disse que tinha 8 anos, não estudava e morava com o avô. Aí, ele continuou a conversa falando que morava com o avô, mas que o avô tirava a roupa dele para estuprar ele. Perguntei se ele dorme, lá na casa onde mora, todos os dias. Ele falou que não, e que fica vigiando o avô para não tirar a roupa dele. Ele disse que fugiu desde a terça-feira à noite e dormiu no mato, por conta do avô", disse a mulher, que não quis ser identificada.
O menino ainda contou para a mulher que na casa também reside um adolescente. "Ele disse que mora com o avô e um menino, que tem 15 anos, e se defende do homem com um facão. Acho que é primo dele. Depois fui até a casa onde ele mora, vi o homem. Ele me cumprimentou com a cabeça, desconfiado, e entrou em casa. Em seguida, procurei uma pessoa que tem o contato de um conselheiro e ela ligou para denunciar", relatou a vizinha.
16ª Delegacia de Linhares
O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou que a ocorrência chegou até a Polícia Civil à tarde. "Nós recebemos a ocorrência nesta tarde e nossa Delegacia de Proteção à Criança já está dedicada a este caso para começarmos as apurações e em breve vamos dar o resultado, se houve ou não abuso contra essa criança”, disse o delegado.

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