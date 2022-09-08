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Violência

Homem é preso em flagrante suspeito de matar irmão em casa na Serra

Suspeito tem 66 anos e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e traição, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 set 2022 às 11:37

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 11:37

Quarto onde a vítima foi encontrada sem vida, na Serra
Quarto onde a vítima foi encontrada sem vida, na Serra Crédito: Archimedes Patricio
Um motorista de ônibus foi morto em casa, na noite desta quarta-feira (7), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, Grande Vitória. O irmão dele, de 66 anos,  foi autuado em flagrante suspeito do crime. 
Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Wanderley Curto. O corpo do homem foi encontrado no quarto em que dormia. A casa não tinha sinais de arrombamento e os familiares da vítima não notaram a falta de objetos ou itens de valor na residência.
Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que Wanderley estava com amigos na garagem de casa. Durante a tarde, o motorista foi para o segundo andar da casa, dormir. Mais tarde, o irmão mais velho dele, que mora nos fundos, chamou os vizinhos e disse que Wanderley estava morto.

PRISÃO DO IRMÃO

A Polícia Militar explicou, em nota, que uma guarnição foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido encontrado morto com ferimentos por arma branca.  Durante o trabalho da perícia da Polícia Civil, o irmão mais velho da vítima foi detido pelos militares e encaminhado à delegacia para dar esclarecimentos.
Relatos de moradores colhidos pela Polícia Militar dão conta de que vítima era constantemente ameaçada pelo próprio irmão. Segundo os populares, o suspeito também ameaçava outras pessoas da região e vivia alcoolizado, sendo ele mesmo quem teria informado sobre a morte do homem dentro de casa, sem saber explicar o que teria ido fazer lá naquele momento.
"Diante das informações, os militares fizeram contato com o suspeito que residia na parte debaixo do imóvel e localizaram no local roupas sujas de sangue recém lavadas, grande quantidade de sangue no ralo do banheiro, além de uma marreta e um facão debaixo de uma pia", explicou a corporação. 
Na manhã desta quinta-feira (8), a Polícia Civil enviou nota, informando que o suspeito, de 66 anos, foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Serra, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e traição. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

AMIGOS ASSUSTADOS 

Os conhecidos do motorista ficaram surpresos com o assassinato. O eletricista Elisson Camilo conhecia o amigo há muitos anos e está indignado com o assassinato.
"Está todo mundo assustado, não há motivo algum para esse crime aqui, não tem justificativa. Não existe o porquê desse homem ter morrido do jeito que morreu aqui. Sempre foi uma pessoa de boa índole, ele era muito querido aqui em Jardim Bela Vista", contou.

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